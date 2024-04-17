Под Одессой редкая змея покусала директора зоопарка (фото)

Как рассказал у себя в Facebook директор зоопарка, сегодня к нему обратились за помощью спасатели – змея расположилась прямо под пятиэтажкой в Зеленом Гае, не на шутку напугав местных жителей.

«Я выехал на место, оказалось, что это желтобрюхий полоз (Красная книга Украины). Большой красавец, очень агрессивный. Сидел в таком месте, что ловить его было неудобно, поэтому ему удалось меня немного покусать»,

– написал Беляков.

Статья по теме: Как вести себя при встрече со змеей в Одесской области

В итоге редкую змею все же удалось поймать и выпустить на территории Нижнеднестровского Национального Парка, в дикую природу, где люди наверняка ее не побеспокоят.

В то же время Игорь Беляков напоминает, что сейчас идет сезон активности змей, и просит одесситов и жителей области в случае встречи с незваным гостем у себя дома, в авто или на тротуаре не пугаться и не обижать змею, а сразу же сделать несколько фото и связаться с ним по телефону 068-140-45-39.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как змея напала на жителя Одесской области.