Новости Одессы и Одесской области

Под Одессой редкая змея покусала директора зоопарка (фото)

Под Одессой редкая змея покусала директора зоопарка (фото)

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков поведал забавную историю спасения желтобрюхого полоза – змеи, к слову, занесенной в Красную книгу Украины. Инцидент произошел сегодня в поселке Зеленый Гай недалеко от Черноморки.

Как рассказал у себя в Facebook директор зоопарка, сегодня к нему обратились за помощью спасатели – змея расположилась прямо под пятиэтажкой в Зеленом Гае, не на шутку напугав местных жителей.

Игорь Беляков ловит редкую змею

В Зеленом Гае поймали желтобрюхого полоза

Игорь Беляков ловит ползучего гостя

«Я выехал на место, оказалось, что это желтобрюхий полоз (Красная книга Украины). Большой красавец, очень агрессивный. Сидел в таком месте, что ловить его было неудобно, поэтому ему удалось меня немного покусать»,

– написал Беляков.

Полоз кусается

Змея оказалась агрессивной

След от укуса полоза

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В итоге редкую змею все же удалось поймать и выпустить на территории Нижнеднестровского Национального Парка, в дикую природу, где люди наверняка ее не побеспокоят.

В то же время Игорь Беляков напоминает, что сейчас идет сезон активности змей, и просит одесситов и жителей области в случае встречи с незваным гостем у себя дома, в авто или на тротуаре не пугаться и не обижать змею, а сразу же сделать несколько фото и связаться с ним по телефону 068-140-45-39.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как змея напала на жителя Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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