Об этом сообщили в Одесском зоопарке.

Конкурс посвящен Новому году, который по Восточному календарю наступит 29 января и будет проходить под знаком зеленой деревянной Змеи.

В зоопарке предлагают всем вместе выбрать красивейшую змею. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно посмотреть фотографии всех участниц и лайкнуть фото, которое понравилось.

Фото рептилий-конкурсантов можно посмотрень в телеграм-канале «Одеське життя»:

Голосование на конкурсе «Королева года» будет проходить только на официальных страницах зоопарка в Facebook и Instagram.

Напомним, ранее Игорь Беляков рассказал новые подробности трагического убийства леопарда в Одесском зоопарке.

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