Об этом сообщили в Одесском зоопарке.
Конкурс посвящен Новому году, который по Восточному календарю наступит 29 января и будет проходить под знаком зеленой деревянной Змеи.
В зоопарке предлагают всем вместе выбрать красивейшую змею. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно посмотреть фотографии всех участниц и лайкнуть фото, которое понравилось.
Фото рептилий-конкурсантов можно посмотрень в телеграм-канале «Одеське життя»:
Голосование на конкурсе «Королева года» будет проходить только на официальных страницах зоопарка в Facebook и Instagram.
Напомним, ранее Игорь Беляков рассказал новые подробности трагического убийства леопарда в Одесском зоопарке.
Читайте также: Под Одессой редкая змея покусала директора зоопарка (фото)
Соседку туда на конкурс надо послать. Она точно победит. Во-первых она змея по китайскому календарю, во-вторых она и по характеру ядовитая рептилия. А когда накрасится до неузнаваемости, то и за красотку сойдёт.