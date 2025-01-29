Новий забавний відеокліп, присвячений символу прийдешнього року, опублікував на своїй сторінці у Facebook директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

За його словами, незважаючи на те, що на Новий рік настрій у нього «був зовсім не святковий» і було не до кліпів, але оскільки на порозі Рік Змії, саме час згадати про добру традицію зоопарку.

«Тому саме час згадати про новорічний кліп. Тож вітаємо усіх із Роком Змії!», – пише Біляков.

За сюжетом ролика, випадково виявивши на дорозі красуню-змію, директор зоопарку (ну, або невдачливий герой у його виконанні) пошкодував її і пригрів на грудях, причому в буквальному сенсі цього слова. Потім він привіз рептилію до себе додому, а вранці його чекав подвійний сюрприз…

Окрім самого Ігоря Білякова, у кліпі також знялася одеська журналістка Альона Соломонова.

Нагадаємо, що Ігор Біляков – майстер перевтілень і регулярно дивує одеситів своїми креативними вигадками. А зйомка оригінальних святкових роликів давно стала доброю традицією Одеського зоопарку.

До речі, сьогодні зоопарк має підвести підсумки конкурсу «Королева року», за умовами якого одесити обирали найкрасивішу змію.

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Фото – скріншот з відео