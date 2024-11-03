В Одессе не Черемушках на дереве нашли змею

Жителей одесского микрорайона Черемушки не на шутку испугала змея, которую местные жители обнаружили на дереве напротив пятиэтажки. И директору Одесского зоопарка Игорю Белякову снова пришлось примерить на себя роль отважного спасателя (при этом не снимая хэллоуинского грима).
Об инциденте, который Беляков охарактеризовал как «и смех и грех», он рассказал накануне у себя в Facebook.
По словам директора зоопарка, ему позвонили женщины и рассказали, что заметили змею на дереве перед подъездом жилого дома на улице Инглези, и в результате «возник нешуточный ажиотаж».
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Беляков также поведал, что в момент звонка не успел переодеться после мероприятия в зоопарке в честь Хэллоуина, но поскольку выехать надо было срочно, поехал на Инглези прямо в гриме.
«Слава Богу, змея моего вида не испугалась. Жители дома попросили назвать змею Светланой, в честь обнаружившей ее женщины.», – добавил Беляков.
Змея оказалась неядовитой, но редкой – это был сарматский полоз, занесенный в Красную книгу Украины.
Ранее директор Одесского зоопарка вместе со спелеологами спас молодого лиса, упавшего в колодец в катакомбах.
Фото с Facebook-страницы Игоря Белякова