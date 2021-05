Этот день в истории: в США появилась «Кока-Кола»

Автором названия и логотипа «Coca-Cola» стал бухгалтер Пембертона Фрэнк Робинсон. Однако есть легенда, что Джон не сам изобрёл рецепт напитка, а купил его у фермера за 250 долларов.

Изначально в состав напитка входили листьев коки, содержащие кокаин, и орехи тропического дерева колы. Продавался он как лекарственное средство «от расстройств нервной системы». Пембертон также утверждал, что «Кока-Кола» исцеляет от импотенции и может заменить морфий.

В 1888 году Пембертон продал права на выпуск напитка бизнесмену Эйзу Григгсу Кэндлеру. Тот основал компанию «The Coca-Cola Company», которая производит напиток до сих пор.

Отметим, в то время кокаин не являлся запрещённым веществом. Поэтому он свободно продавался, и его часто добавляли для удовольствия и тонуса в напитки взамен спирта — «Кока-Кола» в этом не была новинкой. Однако в конце 1890-х годов общественное мнение повернулось против кокаина. В 1903 году в газете «New York Tribune» появилась разгромная статья, утверждавшая, что именно «Кока-Кола» виновата в том, что упившиеся ею негры из городских трущоб начали нападать на белых людей. После этого в «Кока-Колу» стали добавлять не свежие листья коки, а уже «выжатые», из которых был удалён весь кокаин.

В 1915 году дизайнер Эрл Р. Дин придумал новую форму бутылки с расширением внизу, чтобы ёмкость лучше стояла на ленточном конвейере.

В годы Второй мировой войны «Кока-Кола» поставлялась в вооружённые силы США, что поспособствовало росту производства. Большим любителем напитка был главнокомандующий союзными силами в Европе Дуайт Эйзенхауэр. Именно он познакомил с «Кока-Колой» советского маршала Г. К. Жукова, специально для которого некоторое время выпускался бесцветный вариант.

В СССР легендарный напиток появился в 1988 году, его начали выпускать на Москворецком пивоваренном заводе.

Позднее, под давлением конкурентов, выпускавших напитки без кофеина и сахара, The Coca-Cola Company начала делать напитки Classic Coke, New Coke, Cherry Coke, Tab, Caffeine-Free New Coke, Caffeine-Free Diet Coke и Caffeine-Free Tab.

