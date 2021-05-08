Сегодня именины у Марков

Сегодня, 8 мая, по православному календарю день ангела у Марка.

Имя Марк происходит от греческого имени Маркос, которое, в свою очередь, предположительно пошло от латинского названия месяца Martius, означающего «родившийся в марте». По другой версии имя связано с римским богом войны Марсом.

Считается, что мужчины с таким именем эгоцентричны, прагматичны и скрытны. При этом они обаятельны, вежливы и готовы к самопожертвованию. В быту Марки непритязательны. При этом очень любят путешествовать, гулять на природе, увлекаются автомобилями и любят быструю езду.