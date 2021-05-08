Новости Одессы и Одесской области

Что сегодня отмечают православные?

Что сегодня отмечают православные?

Сегодня, 8 мая, православные христиане вспоминают евангелиста Марка.

По одной версии Марк родился в древнем городе Кирене, а по другой —  в Иерусалиме. В юности он примкнул к общине последователей Иисуса Христа и стал учеником апостола Петра.

Согласно преданиям, Марк основал христианскую церковь в Египте и был первым епископом в Александрии, а также в Аполлониаде (так назывались города в Сицилии, Иллирии, Фракии, на Халкидоне и др.). Он проповедовал христианство в Ливии, Некрополе, Африке.

Свое Евангелие он написал в Риме, в котором кратко отразил проповеди и рассказы апостола Петра.

Предвидя свою смерть, святой Марк выбрал себе преемника — епископа Ананию, которому он исцелил больную руку, и трёх пресвитеров. Вскоре язычники напали на него во время богослужения, избили, проволокли по улицам города и бросили в темницу. Утром над евангелистом снова издевались, в результате чего он умер. Это произошло в 68 или 63 году.

Символом святого Марка в христианстве является крылатый лев.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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