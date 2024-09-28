Революция в медицине и опыты на ребенке: что сделал Луи Пастер ради своей вакцины

Так, 6 июля 1885 года 9-летнего Йозефа Майстера укусила бешеная собака. Сельский врач посоветовал его матери обратиться к знаменитому тогда химику и микробиологу Луи Пастеру, который работал над разработкой вакцины против бешенства. Женщина привезла сына в Париж. Однако у Пастера не было медицинской лицензии на лечение людей, он был лишь химиком и микробиологом.

Несмотря на это, осознавая риск, он решил ввести ребенку экспериментальную сыворотку, разработанную им в ходе исследований. Майстер прошел курс из 13 инъекций в течение 10 дней, и, к счастью, пациент выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства.

Сенсация в медицинском сообществе

На тот момент бешенство было смертельной болезнью, и случай с Майстером стал сенсацией в медицинском сообществе. До открытия Пастера смертность от бешенства среди людей приближалась к 100%, и инфицированные неизбежно погибали в мучениях. Пастер долгое время испытывал вакцину на животных, прежде чем решился на применение её на человеке. Опыт оказался успешным и положил начало эре вакцинопрофилактики бешенства.

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Благодарный за спасение своей жизни, Йозеф Майстер всю жизнь ухаживал за могилой Пастера, а также работал сторожем в Институте Пастера. Когда в 1940 году нацистские войска вторглись в Париж и солдаты потребовали вскрыть гробницу великого учёного, Майстер, находясь в отчаянии, предпочел покончить с собой, чем осквернить могилу Пастера.

Современная вакцинация против бешенства

Сегодня вакцинация против бешенства считается стандартной медицинской практикой и спасает жизни людей по всему миру. Более 14 миллионов человек ежегодно проходят профилактическое лечение после укусов животных, подозреваемых в бешенстве. Вакцина применяется во всех странах и является единственным надежным способом предотвратить развитие болезни, если человек был инфицирован. До открытия вакцины бешенство было неизбежно смертельным, а сегодня уровень смертности снизился до минимальных показателей благодаря своевременному вмешательству и лечению.

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Тем не менее по данным ВОЗ, бешенство по-прежнему ежегодно уносит около 59 тысяч жизней, особенно в странах Азии и Африки, где доступ к медицине ограничен. Лишь своевременное введение вакцины может предотвратить смертельный исход, так как после появления симптомов заболевание становится необратимым.

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