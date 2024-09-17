Одесса получила вакцину от бешенства: куда, обращаться, если укусило животное

В сентябре Одесская область получила вакцину против бешенства, которая была распределена среди учреждений здравоохранения. Сейчас область в полном объеме обеспечена бесплатной антирабической вакциной.
Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.
Бешенство имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней человека. После появления симптомов бешенство становится неизлечимым — 100% больных умирают, поэтому очень важно обращаться за помощью вовремя.
Отмечается, что вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев. Но эффективна в случае начала курса не позднее 14-го дня с момента укуса или обслюнявления.
Антитела у человека появляются только на 12-14-й день, а максимальные их уровни достигаются только через 30-40 дней. Иммунитет становится действенным примерно через две недели после окончания курса вакцинации и остается таковым в течение года.
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Обычно график состоит из 5 прививок: день обращения к врачу, третий, седьмой, четырнадцатый и двадцать восьмой дни.
«Поэтому если вас укусило, поцарапало или обслюнявило животное, или его слюна попала вам на слизистые оболочки, промойте место поражения проточной водой с хозяйственным мылом (минимум в течение 10 минут), а затем как можно быстрее обратитесь в травмпункт для проведения в случае необходимости прививки», — советуют медики.
Где в Одессе сделать вакцинацию от бешенства
Перечень медучреждений Одессы, в которых проводится экстренная вакцинопрофилактика бешенства:
- Городская клиническая больница №1, травмпункт: ул. Мясоедовская, 32, ежедневно круглосуточно;
- Городская больница №5, травмпункт: Лидерсовский бул., 11, ежедневно без выходных с 7:30 до 20:30;
- Городская больница №8, хирургический кабинет: Фонтанская дор., 110, кабинет №4, с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:30;
- Городская клиническая больница №10, травмпункт: ул. Марш. Малиновского, 61, ежедневно круглосуточно;
- Городская клиническая больница №11 (поликлиническое отделение), хирургический кабинет: ул. Ак. Воробьева, 5, кабинет №4, с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00;
- Городская поликлиника №20, хирургический кабинет:ул. Левитана, 62, с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00;
- Консультативно-диагностический центр №29, травмпункт: пр-т Добровольского, 100, ежедневно круглосуточно;
- Областная детская клиническая больница антирабическая профилактика детям проводится ежедневно круглосуточно в хирургическом приемном отделении ул. Ак. Воробьева,3;
- Детская городская клиническая больница №3 антирабическая помощь детям ул. Ак. Заболотного, 26-А.