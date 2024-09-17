Одесса получила вакцину от бешенства: куда, обращаться, если укусило животное

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Бешенство имеет самый высокий уровень смертности среди всех инфекционных болезней человека. После появления симптомов бешенство становится неизлечимым — 100% больных умирают, поэтому очень важно обращаться за помощью вовремя.

Отмечается, что вакцина предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев. Но эффективна в случае начала курса не позднее 14-го дня с момента укуса или обслюнявления.

Антитела у человека появляются только на 12-14-й день, а максимальные их уровни достигаются только через 30-40 дней. Иммунитет становится действенным примерно через две недели после окончания курса вакцинации и остается таковым в течение года.

Обычно график состоит из 5 прививок: день обращения к врачу, третий, седьмой, четырнадцатый и двадцать восьмой дни.

«Поэтому если вас укусило, поцарапало или обслюнявило животное, или его слюна попала вам на слизистые оболочки, промойте место поражения проточной водой с хозяйственным мылом (минимум в течение 10 минут), а затем как можно быстрее обратитесь в травмпункт для проведения в случае необходимости прививки», — советуют медики.

Где в Одессе сделать вакцинацию от бешенства

Перечень медучреждений Одессы, в которых проводится экстренная вакцинопрофилактика бешенства: