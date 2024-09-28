Революція в медицині та досліди на дитині: що зробив Луї Пастер заради своєї вакцини

Так, 6 липня 1885 року 9-річного Йозефа Майстера вкусив скажений собака. Сільський лікар порадив його матері звернутися до знаменитого тоді хіміка і мікробіолога Луї Пастера, який працював над розробкою вакцини проти сказу. Жінка привезла сина до Парижа. Однак у Пастера не було медичної ліцензії на лікування людей, він був лише хіміком і мікробіологом.

Незважаючи на це, усвідомлюючи ризик, він вирішив ввести дитині експериментальну сироватку, розроблену ним під час досліджень. Майстер пройшов курс із 13 ін’єкцій протягом 10 днів, і, на щастя, пацієнт вижив, ставши першою людиною, вилікуваною від сказу.

Сенсація в медичній спільноті

На той момент сказ був смертельною хворобою, і випадок із Майстером став сенсацією в медичній спільноті. До відкриття Пастера смертність від сказу серед людей наближалася до 100%, і інфіковані неминуче гинули в муках. Пастер довгий час випробовував вакцину на тваринах, перш ніж зважився на застосування її на людині. Досвід виявився успішним і поклав початок ері вакцинопрофілактики сказу.

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Вдячний за порятунок свого життя, Йозеф Майстер все життя доглядав за могилою Пастера, а також працював сторожем в Інституті Пастера. Коли 1940 року нацистські війська вторглися в Париж і солдати зажадали розкрити гробницю великого вченого, Майстер, перебуваючи в розпачі, вважав за краще накласти на себе руки, ніж осквернити могилу Пастера.

Сучасна вакцинація проти сказу

Сьогодні вакцинація проти сказу вважається стандартною медичною практикою і рятує життя людей по всьому світу. Понад 14 мільйонів людей щороку проходять профілактичне лікування після укусів тварин, підозрюваних у сказі. Вакцина застосовується в усіх країнах і є єдиним надійним способом запобігти розвитку хвороби, якщо людина була інфікована. До відкриття вакцини сказ був неминуче смертельним, а сьогодні рівень смертності знизився до мінімальних показників завдяки своєчасному втручанню та лікуванню.

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Проте за даними ВООЗ, сказ, як і раніше, щорічно забирає близько 59 тисяч життів, особливо в країнах Азії та Африки, де доступ до медицини обмежений. Лише своєчасне введення вакцини може запобігти смертельному результату, оскільки після появи симптомів захворювання стає незворотнім.

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