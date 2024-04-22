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Директор одесского зоопарка рассказал, почему нельзя подкармливать «городских» лис

Директор одесского зоопарка рассказал, почему нельзя подкармливать «городских» лис

Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков рассказал, как реагировать на диких лисиц, которые поселились на побережье Черного моря и гуляют по улицам Одессы.

Игорь Беляков разместил на своей странице facebook фото, на которых рыжие хищники ходят по паркам, возле жилых домов и отдыхают на крышах припаркованных автомобилей.

«Уже некоторое время от одесситов поступают сообщения о лисах в городе и в близлежащих населенных пунктах. Их видят в парках, на улицах и тому подобное. Люди часто бывают обеспокоены, спрашивают, как реагировать», — рассказывает директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

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По его словам, в Украине, как и во многих странах мира, лиса осваивает территории городов, в том числе и крупных городов. Обыкновенная лиса — это вид-космополит, она успешно приспосабливается к очень широкому спектру условий.

Как отмечает Беляков, в Украине, в Одессе этот процесс начался более десятка лет назад, а в последние несколько лет этих животных становится больше, и сейчас встретить лису в Одессе уже не является какой-то редкостью.

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«Друзья, хочу попросить вас о двух вещах. Первое — если вы увидели лису, не надо пугаться. Конечно, лисы переносят бешенство, и об этом необходимо не забывать, но если увидели рыжую в городе, это не значит, что она больна, она просто здесь живет», — говорит Беляков.

А еще специалист просит не кормить лисиц. Он поясняет, что вмешательство человека наносят лисам страшный вред — ломается естественное поведение зверя, теряются навыки. Животное начинает искать контакта с людьми, а это очень плохо и опасно для него. Для лисы, даже живущей в городе, необходимо оставаться диким зверем, со здоровыми инстинктами.

«Поверьте, эта умница с успехом сама о себе позаботится. Поэтому не кормите лисичку и не контактируйте с ней. Просто смотрите глазами…», — говорит Беляков.

Эту красавицу на днях одесситы заметили на Трассе здоровья, она «инспектировала» урны.

Отметим, появление лис в Одессе — не редкость. Так в в 2020-ом году лиса устроила пробежку по Трассе здоровья, а еще рыжего хищника заметили  в Летнем театре.

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