Директор одесского зоопарка рассказал, почему нельзя подкармливать «городских» лис

Игорь Беляков разместил на своей странице facebook фото, на которых рыжие хищники ходят по паркам, возле жилых домов и отдыхают на крышах припаркованных автомобилей.

«Уже некоторое время от одесситов поступают сообщения о лисах в городе и в близлежащих населенных пунктах. Их видят в парках, на улицах и тому подобное. Люди часто бывают обеспокоены, спрашивают, как реагировать», — рассказывает директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

По его словам, в Украине, как и во многих странах мира, лиса осваивает территории городов, в том числе и крупных городов. Обыкновенная лиса — это вид-космополит, она успешно приспосабливается к очень широкому спектру условий.

Как отмечает Беляков, в Украине, в Одессе этот процесс начался более десятка лет назад, а в последние несколько лет этих животных становится больше, и сейчас встретить лису в Одессе уже не является какой-то редкостью.

«Друзья, хочу попросить вас о двух вещах. Первое — если вы увидели лису, не надо пугаться. Конечно, лисы переносят бешенство, и об этом необходимо не забывать, но если увидели рыжую в городе, это не значит, что она больна, она просто здесь живет», — говорит Беляков.

А еще специалист просит не кормить лисиц. Он поясняет, что вмешательство человека наносят лисам страшный вред — ломается естественное поведение зверя, теряются навыки. Животное начинает искать контакта с людьми, а это очень плохо и опасно для него. Для лисы, даже живущей в городе, необходимо оставаться диким зверем, со здоровыми инстинктами.

«Поверьте, эта умница с успехом сама о себе позаботится. Поэтому не кормите лисичку и не контактируйте с ней. Просто смотрите глазами…», — говорит Беляков.

Эту красавицу на днях одесситы заметили на Трассе здоровья, она «инспектировала» урны.

Отметим, появление лис в Одессе — не редкость. Так в в 2020-ом году лиса устроила пробежку по Трассе здоровья, а еще рыжего хищника заметили в Летнем театре.