Часть города Одесской области закрыли на карантин из-за бешенства

Об этом сообщает Измаильское районное управление ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Со вчерашнего дня в Измаиле с целью предотвращения возникновения и распространения заболевания бешенством некоторые улицы закрыты на карантин.

В частности, ограничения введены по адресам:

переулок. 1-й Дунайский, д. 1-28,

переулок. 1-й Чехова, д. 1-53,

ул Мира, д. 9-55,

ул. Пирогова, д. 13-51,

переулок. 2-й Дунайский, д. 1-20,

ул Евгена Коновальца, д. 45-88,

ул. Дачная, д. 1-27.

В Измаильской районной госадминистрации призывают избегать лишнего контакта с животными, в первую очередь это касается детей. Владельцев домашних животных призывают прививать своих собак и кошек против бешенства, а также содержать собак только на привязи, или в вольерах.

Пастухам запрещено иметь на выпасе сторожевых собак, не привитых против бешенства.

«Бешенство — это опасная для жизни человека вирусная болезнь, которая передается через укус или ослюнение больным животным. Заболевание может заканчиваться смертью пациента. Пострадавший от укуса человек должен немедленно обратиться к врачу с последующей госпитализацией и введением антирабической вакцины», — отметили в РДА.

Справка ОЖ

Обычно карантин по бешенству устанавливается на 10 дней, поскольку зараженное животное может передавать болезнь только после того, как проявятся клинические признаки. После того, как эти признаки проявятся, животное умрет в течение 10 дней. Если животное проживет более десятого дня, оно не выделяло вирус бешенства на момент укуса.