Экологические угрозы и кандидаты в мэры: дайджест Одесских новостей от 22 сентября

В Одесской области во вторник, 22 сентября как минимум дважды заявляли об экологической угрозе.
В Вилково природе угрожают кучи мусора. Высыхают уникальные Тузловские лиманы – экологи встревожены.
В Одессу приезжали высшие чины МВД. Открыли новое здание следственного управления. Его переделали из бывшего детсада на проспекте Шевченко.
Тем временем разрушается еще один дом Одессе, люди вывесили плакаты с просьбой о помощи.
Один отчаянный одессит залез в клетку со львами.
А “Одесская жизнь” продолжает следить за одесскими (и не только) событиями.