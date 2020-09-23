Экологические угрозы и кандидаты в мэры: дайджест Одесских новостей от 22 сентября

В Одесской области во вторник, 22 сентября как минимум дважды заявляли об экологической угрозе.

В Вилково природе угрожают кучи мусора. Высыхают уникальные Тузловские лиманы – экологи встревожены.

В Одессу приезжали высшие чины МВД. Открыли новое здание следственного управления. Его переделали из бывшего детсада на проспекте Шевченко.

Тем временем разрушается еще один дом Одессе, люди вывесили плакаты с просьбой о помощи.

Один отчаянный одессит залез в клетку со львами.

А “Одесская жизнь” продолжает следить за одесскими (и не только) событиями.