В Одессе бывший детсад переделали в следственное управление: открывал глава Нацполиции

В Одессе открыли новое помещение следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области.
Открывать помещение приехали первый замминистра МВД Сергей Яровой и глава Нацполиции Игорь Клименко.
В новом помещении работать будут 150 следователей. Находится здание на проспекте Шевченко, когда-то в нем был детсад.
Игорь Клименко на открытии сказал, что Одесская область – один из самых тяжелых для работы следователей полиции. Ежегодно каждый из них расследует около 260 дел.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.