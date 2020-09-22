В Одессе бывший детсад переделали в следственное управление: открывал глава Нацполиции

Открывать помещение приехали первый замминистра МВД Сергей Яровой и глава Нацполиции Игорь Клименко.

В новом помещении работать будут 150 следователей. Находится здание на проспекте Шевченко, когда-то в нем был детсад.

Игорь Клименко на открытии сказал, что Одесская область – один из самых тяжелых для работы следователей полиции. Ежегодно каждый из них расследует около 260 дел.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.