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Экологическая опасность: возле Вилково скапливаются горы мусора

Экологическая опасность: возле Вилково скапливаются горы мусора

В 500 метрах от Вилкова образовались кучи мусора. Токсичные вещества со свалки рано или поздно попадут в реку Дунай. 

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Об этом рассказал руководитель ОО «Зелёный лист» Владислав Балинский на своей странице в Facebook.

Щорічно сміттєві полігони в Украінї поповнюються приблизно на 15-17 мільйонів тонн, і становище з кожним роком тільки погіршується. За приблизними підрахунками, Україна вже накопичила більше ніж 54 млн кубометрів відходів. На сьогодні переробляється лише десята частина. Все інше буде розкладатися століттями, а родючі землі, завалені сміттям, відродяться не раніше, ніж через 300 років.Одне з подібних звалищ знаходиться в прекрасному місці, за 500 метрів від в'їзду в так звану Українську Венецію. Знайомтеся, м Вилкове, подобається ?Думаю, зайве говорити що токсичний інфільтрат з цього звалища рано чи пізно потрапить в річку Дунай. На жаль, подібну проблему в Україні проведенням флешмобів та інших популістських заходів вирішити не вдасться. Тут потрібна велика робота з боку органів влади. Наскільки мені відомо, Державна екологічна інспекція в Одеській області до цієї роботи готова.Зелений лист, ГО теж готовий, тому, просимо усіх небайдужих скідати сюди в коментарях фотографії з геотегом, адресою и юрліцами подібних звалищ в Одесі і Одеській області, наприклад, як у кінці цього відео. Будемо карати, по іншому ніяк!

Gepostet von Balinskyy Vladislav am Dienstag, 22. September 2020

«Думаю, излишне говорить, что токсический инфильтрат с этой свалки рано или поздно попадет в реку Дунай. К сожалению, подобную проблему в Украине проведением флешмобов и других популистских мер решить не удастся. Здесь предстоит большая работа со стороны органов власти. Насколько мне известно, Государственная экологическая инспекция в Одесской области к этой работе готова», — пишет Балинский.

Эколог отметил, что каждый год украинские полигоны пополняются на 15-17 млн тонн. При этом перерабатывается только десятая часть отходов.

Фото и видео: Владислав Балинский, Facebook

Напомним, что мы писали о том, что в Одессе начала работать первая сортировочная станция отходов. Находится она на парковке ТРЦ «Ривьера».

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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