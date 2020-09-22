Дети в руинах: еще один одесский дом молит о помощи (фото)

Таким образом жители старого дома попытались, как и те, кто живет на Софиевской, 15, обратить внимание властей на свои давние-давние проблемы.

К моменту приезда сюда корреспондента «Одесской жизни» жители дома уже могли только вспомнить о баннере: его спешно сняли коммунальщики, еще и закрасили «части» фасада. Как пошутили по этому поводу живущие здесь люди, «наш дом, наконец, увидел хоть какие-то ремонтные работы за много-много лет». Насчет ремонтных работ — невеселая шутка: снятие баннера привело к тому, что на улице вокруг фасада образовались немалые следы облетевших «обшарпанностей».

«Одесская жизнь» рассказывала об этом доме в мае. Он вошел в печальную серию «карантинных одесских обвалов». Что касается случившегося в мае, то, как мы убедились, никаких изменений не произошло, жители (Галина и Владимир Струс) рассказывают, что все становится только хуже, «а как оно может быть лучше?».

Проблем здесь много и с давних времен. Жители дома сами «одели» подъезд в подпорки, иначе, как они говорят, рухнет все и сразу. В полах в квартирах у людей — щели, балки гниют, полы «ходят», стены — в трещинах, к тому же «ходят», крыши текут. Двор без ливневки, даже маленький дождик превращает его в непроходимое болото.

Жители рассказывают, что снятие баннера — не проблема, можно и новый соорудить, пусть снова снимают. А что касается проблем, то они начались еще в конце семидесятых годов прошлого века, дом аварийный и грозит окончательным обрушением.

Вокруг этого дома, и того, что рядом растут высотки, а старые дома этих строек не выдерживают: то лестницы падают. то снова стены трещат.

Жители рассказывают, что после майского обрушения была проведена экспертиза дома. «Ну провели ее, дальше что? Что меняется? Ничего. Баннер им помешал… А мы за своих детей боимся», — подводят они итог, демонстрируя корреспондентам все «красоты» несчастного дома…

Фото: Мария Котова, Евгений Хижняк