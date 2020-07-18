Танкер «Delfi» готують до підняття (фотофакт)

Сьогодні, 18 липня, танкер «Delfi» піднімуть з мілини.

Про це передає наш кореспондент з місця події.

Наразі поблизу судна є два буксири з натягнутими тросами. До пляжу «Дельфін» відпочивальників не пускають, близько 10 правоохоронців вартують по периметру узбережжя.

Люди скупчилися на схилах поблизу пляжу. Дехто розстелився на покривалі з парасолькою і стежить за процесом підняття.

Оновлено.

Процес підняття судна можна трохи ближче розгледіти з сусідніх пляжів.

За подальшим розвитком подій навколо підняття танкера «Delfi» слідкуйте на сайті “Одесская жизнь”.

Фото: Артем Виноградов