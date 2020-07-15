В Одесі біля танкера «Delfi» стався черговий витік забруднюючих речовин

Сьогодні, 15 липня, працівники Одеської філії ДП «АМПУ» у присутності інспекторів Державної екологічної інспекції в Одеській області зафіксували невелику пляму біля судна «Delfi».

Про це повідомила пресслужба Одеського морського порту.

За результатами огляду інспектором Державної екологічної інспекції в Одеській області відібрані проби в районі судна «Delfi», про що складено відповідний акт.

Ймовірною причиною забруднення є послаблення бонового кріплення, внаслідок несприятливих метеорологічних умов впродовж минулої доби (спостерігалися потужні пориви вітру).

Для локалізації плями, представником судновласника вжиті усі необхідні (згідно ППР) заходи.

А саме:

оброблено поверхню морської води сорбентом (близько 100 л.);

зафіксовано та закріплено бонове загородження.

На даний час забруднення біля танкера «Delfi» локалізовано силами судновласника.

Нагадаємо, нещодавно міський голова Одеси особисто занурився під воду та оглянув процес підготовки до підняття танкера «Delfi». Раніше викиди з танкера досягали пляжу «Отрада». Згодом стався ще один витік, внаслідок якого перекрили пляж «Дельфін».

Фото: Одесская жизнь