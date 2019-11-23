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Новости Одессы и Одесской области

Крушение танкера “Делфи”: содержание нефтепродуктов в море превышено в 157 раз

Крушение танкера “Делфи”: содержание нефтепродуктов в море превышено в 157 раз

Морская вода на пляже “Дельфин”, где потерпел крушение танкер “Делфи”, сильно загрязнена, но из-за шторма пока невозможно приступить к ликвидации последствий аварии.

Исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook сообщил, что в эпицентре события установлено превышение содержания  нефтепродуктов в 157 раз.

По его словам, инспекторы сейчас работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения.

Пока вдоль берега растянули сорбирующие боны.

Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море.

Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения.

Егор Фирсов также сообщил, что длина длина судна – 59 метров, ширина – 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн. Известно, что владелец судна «Фактор групп лимитед” зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддин Али Оглы.

Напомним, 22 ноября  у пляжа “Дельфин” в Одессе потерпел крушение танкер “Делфи”. Троих членов экипажа спасли и госпитализировали. Сначала на месте крушения было зафиксировано, что концентрация нефтепродуктов в воде у пляжа в 53 раза выше нормы.

Фото: Артем Виноградов, Егор Фирсов

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