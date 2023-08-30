На старом одесском проспекте меняют уличные указатели (фото)

На старом одесском проспекте сменяют уличные указатели. С третьего мая он уже не Александровский. Он теперь назван в честь Украинских Героев, борющихся за нашу Победу в войне с рашистами.

Как выглядят новые уличные указатели?

Смена указателей — процесс кропотливый. Пока еще не все указатели заменены. Но, как говорится, процесс пошел.

Одно из кафе на проспекте даже создало свой эксклюзивный вариант таблички с новым названием проспекта. Кстати, этот старый одесский проспект переименовался много раз…

Старый одесский проспект переименовывался много раз

Сначала он назывался Большой проспект, затем Александровский (в честь императора Александра II; в то время это была главная улица города).

С 1927 года он назывался в честь Петра Шмидта. Во время оккупации Одессы (1941-1944) во Второй мировой войне получил имя Гитлера.

Затем ему снова вернули имя Шмидта. Потом он получает имя Сталина.

С 1961 года он становится проспектом Мира.

В 1995 году проспекту вернули его второе название — он снова становится Александровским.

Третьего мая 2023 года Одесский городской совет в рамках дерусификации переименовал на проспект Украинских Героев.

Мария Котова

Фото автора