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На старом одесском проспекте меняют уличные указатели (фото)

На старом одесском проспекте меняют уличные указатели (фото)

На старом одесском проспекте сменяют уличные указатели. С третьего мая он уже не Александровский. Он теперь назван в честь Украинских Героев, борющихся за нашу Победу в войне с рашистами.

Как выглядят новые уличные указатели?

Смена указателей — процесс кропотливый. Пока еще не все указатели заменены. Но, как говорится, процесс пошел.

Одно из кафе на проспекте даже создало свой эксклюзивный вариант таблички с новым названием проспекта. Кстати, этот старый одесский проспект переименовался много раз…

новые таблички проспект александровский

Старый одесский проспект переименовывался много раз

Сначала он назывался Большой проспект, затем Александровский (в честь императора Александра II; в то время это была главная улица города).

С 1927 года он назывался в честь Петра Шмидта. Во время оккупации Одессы (1941-1944) во Второй мировой войне получил имя Гитлера.

Затем ему снова вернули имя Шмидта. Потом он получает имя Сталина.

С 1961 года он становится проспектом Мира.

В 1995 году проспекту вернули его второе название — он снова становится Александровским.

новые таблички проспект александровский

Третьего мая 2023 года Одесский городской совет в рамках дерусификации переименовал на проспект Украинских Героев.

новые таблички проспект александровский

Мария Котова

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