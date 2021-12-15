Куда летали одесситы в ноябре – топ 5 направлений

Международный аэропорт «Одесса» отчитался о работе за ноябрь 2021 года. Там сообщили топ 5 направлений, количество рейсов и сколько человек воспользовались услугами аэропорта.
На своей странице в Facebook пресс-служба аэропорта рассказала, что ноябре услугами аэропорта воспользовались 110 073 пассажира:
- 93 169 на международных рейсах;
- 16 904 на внутренних.
Аэропорт встретил и отправил 1 203 рейса:
- 893 международных;
- 310 внутренних.
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ТОП-5 направлениями были:
- Стамбул
- Шарм-эш-Шейх
- Киев
- Варшава
- Будапешт
Также в ноябре открыли новый рейс в курортный Марс-Алам (Египет) от авиакомпании «Азур Эйр Украина»
На будущее были анонсированы новые рейсы в:
- Тель-Авив (Израиль), со SkyUp Airlineses
- Стамбула (Турция), AnadoluJetet
- Ивано-Франковск, Fly UIAIA
Ранее сообщалось, что в четверг, 9 декабря, международный аэропорт “Одесса” принял первый рейс из Дохи (Катар) авиакомпании Qatar Airways. В 2021 году эту авиакомпанию назвали лучшей в мире в рейтингах Skytrax и Airline Ratings.
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