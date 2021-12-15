Новости Одессы и Одесской области

Куда летали одесситы в ноябре – топ 5 направлений

Куда летали одесситы в ноябре – топ 5 направлений

Международный аэропорт «Одесса» отчитался о работе за ноябрь 2021 года. Там сообщили топ 5 направлений, количество рейсов и сколько человек воспользовались услугами аэропорта.

Подписаться

На своей странице в Facebook пресс-служба аэропорта рассказала, что ноябре услугами аэропорта воспользовались 110 073 пассажира:

  • 93 169 на международных рейсах;
  • 16 904 на внутренних.

 Аэропорт встретил и отправил 1 203 рейса:

  • 893 международных;
  • 310 внутренних.

Читайте также: Одессу посетил американский “звездолет”

ТОП-5 направлениями были:

  1. Стамбул
  2. Шарм-эш-Шейх
  3. Киев
  4. Варшава
  5. Будапешт

Также в ноябре открыли новый рейс в курортный Марс-Алам (Египет) от авиакомпании «Азур Эйр Украина»

На будущее были анонсированы новые рейсы в:

  • Тель-Авив (Израиль), со SkyUp Airlineses
  • Стамбула (Турция), AnadoluJetet
  • Ивано-Франковск, Fly UIAIA

Ранее сообщалось, что в четверг, 9 декабря, международный аэропорт “Одесса” принял первый рейс из Дохи (Катар) авиакомпании Qatar Airways. В 2021 году эту авиакомпанию назвали лучшей в мире в рейтингах Skytrax и Airline Ratings.

Еще новости Одессы про авиацию:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить