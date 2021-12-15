Куда летали одесситы в ноябре – топ 5 направлений

Международный аэропорт «Одесса» отчитался о работе за ноябрь 2021 года. Там сообщили топ 5 направлений, количество рейсов и сколько человек воспользовались услугами аэропорта.

На своей странице в Facebook пресс-служба аэропорта рассказала, что ноябре услугами аэропорта воспользовались 110 073 пассажира:

93 169 на международных рейсах;

16 904 на внутренних.

Аэропорт встретил и отправил 1 203 рейса:

893 международных;

310 внутренних.

ТОП-5 направлениями были:

Стамбул Шарм-эш-Шейх Киев Варшава Будапешт

Также в ноябре открыли новый рейс в курортный Марс-Алам (Египет) от авиакомпании «Азур Эйр Украина»

На будущее были анонсированы новые рейсы в:

Тель-Авив (Израиль), со SkyUp Airlineses

Стамбула (Турция), AnadoluJetet

Ивано-Франковск, Fly UIAIA

Ранее сообщалось, что в четверг, 9 декабря, международный аэропорт “Одесса” принял первый рейс из Дохи (Катар) авиакомпании Qatar Airways. В 2021 году эту авиакомпанию назвали лучшей в мире в рейтингах Skytrax и Airline Ratings.

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