Утром 25 апреля российские войска обстреляли Павлоград Днепропетровской области. Оккупанты попали по жилой пятиэтажке.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
По состоянию на утро известно о трех погибших, отметил Сергей Лысак. Среди них — ребенок. Аварийно-спасательные работы на месте атаки продолжаются.
Шестеро раненых госпитализированы. Одна пациентка «тяжелая», остальные — в состоянии средней тяжести.
Еще два человека получили медпомощь на месте. Среди них — 15-летняя девочка.
Рано утром российские войска нанесли два авиационных удара по поселку Яровая Лиманской громады. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.
Оккупанты сбросили на поселок авиабомбы ФАБ-250 с УМПК. Повреждены около 10 домов, магазин и хозяйственное сооружение.
В результате прямого попадания в жилой дом по месту жительства погибли 61-летний мужчина и его 88-летний отец.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 25 апреля 2025 года враг атаковал 103-мя ударными БпЛА.
Подтверждено сбитие 41 ударного БпЛА. 40 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны.
Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковская, Сумская, Черкасская, Донецкая и Днепропетровская области.
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О ситуации на фронте
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 175 боестолкновений.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Нового, Колодязов, Торского, Ямполовки и в направлениях Ольговки, Редкодуба и Нового Мира.
На Северском направлении Силы обороны остановили восемь наступательных действий захватчиков вблизи Белогоровки, в сторону Верхнекаменского и Григорьевки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано 13 боестолкновений в районах Часового Яра, Андреевки и в сторону Белой Горы, Предтечино и Дилиевки.
На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах Торецка, Леонидовки, Щербиновки, Дачного и в сторону Дилиевки и Новоспасского.
На Покровском направлении наши защитники остановили 65 штурмовых действий.
Потери врага на утро 25 апреля 2025
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, девять артиллерийских систем и один пункт управления противника.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1170 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- девять танков,
- три боевые бронированные машины,
- 72 артиллерийские системы,
- 3 реактивные системы залпового огня,
- 3 средства ПВО,
- 48 ракет,
- 119 беспилотников,
- 151 автомобиль оккупантов.