Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Обвиняемая в 2014 году выехала в Россию, сейчас живет в Москве и ведет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году получила российское гражданство, а в 2024-ом голосовала за путина на президентских выборах.

Следствие установило, что артистка активно участвует в различных политических акциях в поддержку российского диктатора.

“Обвиняемая охотно дает интервью пропагандистским медиа, в которых возвеличивает российские военно-политические идеалы и унижает украинцев, называя их «зомбированными нацистами», — говорится в сообщении.

Винницкая облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Повалий по фактам коллаборационистской деятельности, публичных призывов к агрессивной войне и оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины по ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины.

Ранее Высший антикоррупционный суд конфисковал в пользу государства имущество артистки-путинистки и лишил прав на девять песен, которые она исполняла.