Повалий
1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Об этом сообщает Офис генпрокурора. 

Обвиняемая в 2014 году выехала в Россию, сейчас живет в Москве и ведет там творческую и предпринимательскую деятельность. В 2023 году получила российское гражданство, а в 2024-ом голосовала за путина на президентских выборах.

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Следствие установило, что артистка активно участвует в различных политических акциях в поддержку российского диктатора.

“Обвиняемая охотно дает интервью пропагандистским медиа, в которых возвеличивает российские военно-политические идеалы и унижает украинцев, называя их «зомбированными нацистами», — говорится в сообщении. 

Винницкая облпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Повалий по фактам коллаборационистской деятельности, публичных призывов к агрессивной войне и оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины по ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины. 

Ранее Высший антикоррупционный суд конфисковал в пользу государства имущество артистки-путинистки и лишил прав на девять песен, которые она исполняла.  

 

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