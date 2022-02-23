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На территории Украины хотят ввести режим ЧП, а в двух областях – военное положение

На территории Украины хотят ввести режим ЧП, а в двух областях – военное положение

По результатам заседания Совета Национальной безопасности и обороны его участники обратились в Верховную Раду с предложением ввести во всей стране, кроме Луганской и Донецкой областей чрезвычайное положение. На территории же двух последних областей планируется введение военного положения.

Рецепты

Об этом стало известно на брифинге председателя СНБО Украины Алексея Данилова.

Чрезвычайное положение вводится на 30 дней, в случае необходимости президент может продлить его ещё на 30 дней

Военное положение в Украине в случае необходимости будет введено мгновенно.

При этом какие именно ограничения будут введены в связи с режимом ЧП, будут определять на местах, в каждом регионе отдельно. Это будет зависеть от потребности в них.

В зависимости от тех вопросов и угроз, которые могут возникать на определенных территориях, будет вводиться то ли более усиленное, то ли более ослабленное ЧП,

— сказал Данилов.

Он также отметил, что введение чрезвычайного положения радикально не отразится на жизни украинцев.

Меры, которые могут применяться в случае введения режима чрезвычайного положения:

  • особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения;
  • ограничение движения и осмотр транспортных средств;
  • усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
  • запрет проведения собраний, митингов, демонстраций, спортивных и других массовых мероприятий;
  • введение комендантского часа;
  • проверка документов у граждан, в необходимых случаях — личный досмотр, осмотр вещей, автомобилей, багажа и грузов, служебных помещений и жилья;
  • ограничение продажи оружия, спиртных напитков;
  • изъятие у граждан зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов; у предприятий — учебной военной техники, взрывчатых, радиоактивных веществ;
  • регулировка работы гражданских теле- и радиопрограмм.

Напомним, что Российская Федерация признала независимость фэйковых, ею же созданных для прикрытия оккупации украинской территории, республик «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе.

Затем Путин запросил у Совфеда России разрешение ввести войска на Донбасс и получил «добро».

Президент США в этой связи заявил, что Путин готовит почву для того, чтобы продвинуться дальше в Украину.

А президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве резервистов в «особый период».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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