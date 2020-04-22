Гардероб одесского Дюка: от бутылки шампанского и денег до вышиванки

На протяжении 190 лет существования одесский Дюк остается не просто первым памятником города, а еще и самым любимым. Любовь одесситов к бронзовому изваянию герцога Армана Эммануэля дю Плесси Ришельё выражается не только в том, что его вспоминают в литературе, песнях, байках, но и в постоянном желании нарядить градоначальника «под своего». За это время у памятника скопился целый гардероб. Два года назад “Одесская жизнь” решила выяснить, кто, когда зачем и почему переодевал Дюка. Несмотря на то, что с момента подготовки материала прошло несколько лет, он не утратил осторты и популярности среди одесситов и всех, кто когда-либо бывал в Одессе.

Тайна, покрытая мраком

Традиция приукрашать Дюка давняя. Причем настолько, что найти точную дату и тех, кто стал делать это первым, не удалось. Говорят, что это началось весной, примерно в конце апреля. Уже в 30-е годы ХХ-го века в руках памятника стали появляться различные предметы, а сам он стал главным действующим лицом городских традиций.

Одесский журналист Александр Галяс, ссылаясь на воспоминания своей матери, рассказывает, что в 1939 году появилась традиция приходить к памятнику накануне выпускного сочинения. Каким-то образом в руках Ришелье оказывались листки с темами сочинений. При этом, по словам очевидцев, «предсказание» сбывалось практически на все сто. Учащиеся, в ответ на заботу, скидывались деньгами на шампанское и весь этот «джентльменский набор» оказывался в руках у Дюка. Традиция просуществовала более тридцати лет. Правда, к шестидесятым система дала сбой и памятник стал часто «ошибаться».

Александр Галяс вспоминает, что вечером, 31 мая 1969 года, он, тогда еще десятиклассник, также оказался на бульваре. К девяти часам вечера туда стеклось пару тысяч человек молодежи. Как обычно были собраны деньги и куплено шампанское, однако ничего не происходило — время шло, а листков с темами не было. Тогда на памятник залезли уже нетрезвые парни и начали что-то кричать, толпа разбушевалась, началась давка. Подъехала милиция, самых буйных задержали, а остальные разбрелись по домам без подсказок от Дюка. Ночью западные радиостанции сообщили о студенческих беспорядках в Одессе. Тогда власти города немедленно запретили любые собрания у памятника и выпускники 1969 года были лишены возможности встречать свой первый «взрослый» рассвет на Приморском бульваре.

Штурман Дюк

Повязывать на Дюка морской гюйс и тельняшку придумали выпускники судоводительского факультета высшей мореходки в пятидесятые. Будущие капитаны приходили к памятнику после сдачи последнего экзамена и праздновали окончание учебы. Эта традиция сохранилась до сих пор — 19 февраля, в любую погоду, на Дюке появляется гюйс, тельняшка, а в социальных сетях — фотографии ребят с флагами тех стран, на судах которых им пришлось проходить плавпрактику.

Вышиванковый стиль

В 2009 году организаторам Вышиванкового фестиваля в Одессе Андрею Юсову и Алексею Черному пришла идея пошить для Дюка именную вышиванку. Реализовали идею члены оргкомитета фестиваля — семья Фатиховых. Но примерить тогда ее не удалось из-за угроз пророссийских организаций устроить беспорядки во время акции, — рассказывает бессменный организатор фестиваля Наталия Мажарова. Через пять лет ситуация изменилась, и 24 августа 2014 года, в День Независимости, Дюк красовался в нарядной рубашке с красным вышитым узором.

«Для многих одесситов эта акция была и есть очень символичной. Дюк в вышиванке — это символ украинской Одессы, — говорит Наталия. — Алексей Черный одевал Дюка 24 августа как раз перед нашей ежегодной акцией «Вишиванковий ланцюг» и вся площадь вокруг Дюка, переполненная одесситами в вышиванках, аплодировала».

Несколько лет подряд вышиванки памятнику шьет мастер Тетяна Тамбовцева. Именно ее мы расспросили об особенностях фигуры памятника. «Персональный модельер Дюка» рассказала, что если перевести размер Дюка на человеческий, то выйдет L со многими иксами впереди — ХХХХХХL.

«Дело в том, — объяснила мастер, — что по законам перспективы верхняя часть «клиента» гораздо мощнее, чем нижняя, при том, что «рост» фигуры порядка двух метров. Руки изваяния также непропорциональны фигуре и гораздо длиннее, чем в жизни. Расстояние между правым и левым манжетом — 3 метра».

Вышиванковый гардероб Дюка хранится у организаторов фестиваля, а в дальнейшем его, возможно, передадут в Краеведческий музей.

Дюк — это наш домашний божок

Юлия Томашевская, старший научный сотрудник Одесского музея западного и восточного искусства, считает, что тяга украсить, переодеть Дюка у одесситов не случайна.

— Начнем с того, что изначально он уже был переодет — изображен в тоге, а не в костюме своего времени, — объясняет ученый. — Автор, таким образом изваял нечто большее, чем памятник. Это — некая форма, которую мы все время наполняем новыми смыслами. Он эти смыслы принимает и ретранслирует в будущее. Ведь если проследить за историей, то становится понятно, что все, что происходит с Дюком, связано с будущим. И благодаря этому, памятник обрел и другие функции — архаическую и культовую. Как раз они и предполагают, что объект будет «украшаться и дополняться», как это принято, например, в католической традиции (вспомните шествия с изваянием Девы Марии во время праздников) или традиции индуистской (украшенный цветам и тканями бог Вишну).

Именно эта исключительная способность Дюка принять и понять каждого, ставит его надо идеологическими схватками и обещает ему долгую и счастливую жизнь в будущем.

25 апреля 1828 года, газета «Одесский вестник»:

«Давно с нетерпением ожидаемое открытие статуи герцога Ришелье последовало в прошлое воскресенье, 22 апреля. Там находилось уже многочисленное стечение народа, перед памятником был выстроен батальон Уфимского полка, по углам решетки, окружающей пьедестал, развевалось четыре флага: Российский, Английский, Французский и Австрийский… По данному знаку спал покров, облекавший статую, в это мгновение раздалась пушечная пальба с кораблей, стоящих в гавани. Вслед за ним коммерции советник Сикар, профессора Одесского Ришельевского лицея гр. Архангельский и Пиллар произнесли приличныя речи: первый на французском, второй — на русском, а последний — на итальянском. В заключение батальон прошел вокруг памятника церемониальным маршем».

1 апреля 2004 года во дворике Литературного музея установили Дюка, одетого в джинсы. Автор — скульптор О. Черноиванов.

«Сегодня, 1 апреля 2004-го года, настает момент, когда пришло время сказать, что не только «Пифагоровы штаны на все стороны равны». Все, абсолютно все равны на все стороны в любви к джинсам, которые, как становится ясно, изобретены были в Одессе. Фирменные марки — «Супер-райфл», «Монтана», «Вранглер» и даже «Левис-Штраус» — дети Дюка. Следовательно, самой главной маркой становится одесский «Джинсовый Дюк».

Фото автора и соцсети

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