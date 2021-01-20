Инаугурация Байдена: что говорил об Украине новоизбранный президент США

Байден в политике давно и в свое время (при президенте Бараке Обаме) поддерживал активные отношения с правительством Украины. В нашей стране он официально был шесть раз. Что говорил Байден об Украине – в подборке цитат.

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О единой Украине

Киев, 22 апреля 2014 года

“Ни одна страна не имеет права просто захватить землю другого государства, поэтому мы никогда не признаем незаконную оккупацию Крыма Россией. И мир этого не признает. Украина есть и будет единой страной. США поддерживают сильную и объединенную Украину”.

Удивительные люди

Киев, 21 ноября 2014 года

“Вы удивительные люди, украинский народ. Вы отважные люди. И вы еще раз показали это всему миру. Благодаря вашему мужеству и вашей жертвенности украинцы победили – вы выиграли для себя шанс в корне изменить историю вашей страны к лучшему, получить значительно лучше будущее”.

О прочной демократии в Украине

Киев, декабрь 2015 года

“Украина должна быть достаточно сильной, чтобы выбирать собственное будущее. Она должна быть сильной в обороне, в экономике и с прочной системой демократического управления. Соединенные Штаты вместе с вами в этой борьбе”.

Объясню Кремлю

2020 год, поздравление Байдена по случаю 29-летия Независимости Украины

“Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение – одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха”.

Украина как приоритет

Ответ кандидата в президенты США Байдена на вопросы по теме международной политики

“Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. В военной сфере я предоставил бы политику безопасности помощь от США, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение Вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена”, – сказал Байден в ходе опроса относительно позиции по основным вопросам международной политики.

Санкции и Крым

Киев, январь 2017 года

“Вместе с нашими партнерами из Евросоюза и “Большой семерки” мы дали понять, что санкции должны продолжиться, пока Россия полностью, подчеркиваю, полностью не выполнит свои обязательства по минским договоренностям, а санкции против РФ, связанные с Крымом, должны оставаться, пока Россия не вернет Крым Украине”.

Джо Байден: основные факты из биографии

Джо Байден (Джозеф Рабинетт Байден-младший) родился 20 ноября 1942 в Пенсильвании. По образованию юрист, доктор права. Впервые стал сенатором 1972 году, в 30 лет. Избран от штата Делавэр. Неоднократно переизбирался и пробыл сенатором от этого штата до 2009 года. В 2009 году стал вице-президентом США и был до 2017 года, в паре с президентом США Бараком Обамой. Представляет Демократическую партию США.

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