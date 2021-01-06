Мы наконец смогли выдохнуть, проводив тяжелый 2020 год. Но расслабляться не время. Наступил год 2021-й. А его, между прочим, многие аналитики называют второй попыткой 2020 года. Но не переживайте. Речь о хорошем. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году отменились тысячи мероприятий в самых разных сферах и самого разного уровня. Их организаторы надеются провести в году наступившем. Также нас ждут и другие интересные и положительные события. Какие – расскажем в нашем материале.

Вакцина от коронавируса

Конечно, миллионы людей больше всего хотят окончания пандемии коронавируса. И одним из самых эффективных способов достичь этого является вакцинация. Ее-то, по оценкам экспертов, и ждут больше всего в мире.

Радует, что процесс уже начался. Еще 21 декабря Еврокомиссия одобрила вакцину немецкой компании BioNTech и американской Pfizer. Прививки «от короны» теперь получают массово и централизованно жители Евросоюза. Обещают ее и нам.

Минздрав заявил, что вакцинировать украинцев начнут уже с февраля 2021 года, когда приедет восемь миллионов доз вакцины через гуманитарную инициативу COVAX. О собственных закупках пока ничего не известно.

Новый американский лидер

20 января в должность Президента США вступит Джо Байден, победивший на выборах в 2020 году кандидат от демократической партии. Предполагается, что новая команда будет критически настроена к позиции и действиям своих предшественников и Дональда Трампа. Впрочем, сохранится курс на противостояние с Россией и Китаем.

Евровидение

Конкурс, который должен был пройти в Нидерландах, впервые в истории был отменен в 2020 году. Но организаторы уверяют, что шоу в 2021 году обязательно состоится.

Итак, 65-й конкурс пройдет в Роттердаме с 18-го по 22 мая. Возможны варианты проведения:

по стандартному сценарию и без ограничений; с социальным дистанцированием и ограниченным количеством зрителей и участников национальных делегаций; с частичным запретом на въезд в Нидерланды или выезд из страны-участника Евровидения из-за коронавируса: участники будут петь на территории своих стран; все участники конкурса будут исполнять свои песни дома, их будут транслировать в прямом эфире и сводить в единый концерт.

Церемония вручения премии “Оскар”

93-я церемония вручения премии «Оскар» перенесена с 28 февраля 2021 года на 25 апреля. Шот-лист «Оскара» будет объявлен 9 февраля, а номинанты будут названы 15 марта 2021 года. Если же к апрелю 2021 года требование дистанцирования не отменят, 93-я церемония пройдет в онлайн-формате. Но шансы увидеть дефиле на красной дорожке еще есть, правда, с соблюдением социальной дистанции между гостями и в защитных масках.

Еврофутбол

Чемпионат Европы по футболу-2020 также был перенесен. Его планируют провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. Евро-2020 по случаю 60-летия чемпионата планировалось провести в 12 городах разных стран. Сохранится ли такая схема проведения в 2021 году, пока неясно, возможно, сократят количество городов, возможно – Евро отдадут полностью одной стране. Открытым также остается вопрос присутствия болельщиков на трибунах во время матча. Окончательную точку в судьбе турнира поставит, конечно же, ситуация с Covid ближе к датам проведения.

Летняя Олимпиада

Как ни парадоксально, но Игры-2020 пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. В названии Олимпийских игр организаторы нарочно сохранили приставку «2020» – в маркетинговых целях. Летние Олимпийские игры – 2020 стали первыми Олимпийскими играми, которые из-за чрезвычайных обстоятельств были перенесены, а не отменены. Паралимпиада-2020 пройдет с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

30 лет независимости Украины

24 августа мы отметим большой юбилей – 30-ю годовщину независимости Украины. Президент подписал указ о проведении 24 августа 2021-го в Киеве на День Независимости военного парада, на который планируется пригласить большое количество иностранных лидеров. Также планируется выпустить юбилейную монету, почтовую марку и конверт по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Ангела Меркель покинет свой пост

В Германии в сентябре 2021 года состоятся шесть региональных голосований и общефедеральных парламентских выборов, после которых в стране в любом случае начнется новая политическая эра: свой пост покинет Ангела Меркель, которая была канцлером с 2005 года.

Фото из открытых источников

Читайте также: Новогодние ожидания: будем с вакциной, новыми дорогами и железными нервами