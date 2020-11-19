Джо Байден: президент США с третьей попытки

Американец Джо Байден в политике более 50 лет. Сейчас он стал самым пожилым президентом в истории США (завтра, 20 ноября, ему исполняется 78 лет). Байден трижды пытался занять этот пост. Впервые он баллотировался в 1988 году. Однако из-за обрушившихся на него скандалов политик снял свою кандидатуру. В 2008 году он во второй раз вступил в президентскую гонку, но его обошел Барак Обама. Тогда Байден занял пост вице-президента США, на котором пробыл с 2009-го по 2017 год. И только с третьей попытки в 2020 году он достиг своей цели и победил в выборах.

Главная слабость нового президента Америки

Джо Байден принципиально не употребляет алкоголь. Когда журналисты спросили его о причинах такого решения, он ответил: «В моей семье было достаточно алкоголиков». Кроме того, избранный президент США не курит: «Я не употребляю ничего, что могло бы стать для меня костылем». А тех, кто курит и пьет, Джо считает людьми со слабостями. Впрочем, слабости у Байдена есть: «Футбол – моя жизненная слабость, так же, как и прыжки на мотоцикле и катание на лыжах. Но это слабости, которые я контролирую».

Детская проблема Байдена

В детстве политик сильно заикался, в школе его даже прозвали «тормозом». С этой проблемой он боролся 15 лет, читая стихи перед зеркалом по несколько часов в день: «Когда я находился дома со своими братьями и сестрой, вместе с моими друзьями или играл в футбол, то все было в порядке, но когда я попадал в новую ситуацию или новую школу, должен был читать перед классом или хотел пригласить девушку на свидание, я просто не мог этого сделать». Сейчас Байден известен своими частыми оговорками на публике.

Трагедии в семье Байдена

На долю семьи Байдена выпало несколько трагедий. В 1972 году в автокатастрофе погибли его первая жена и дочь, а сыновья Бо и Хантер сильно травмировались: «Я чувствовал, что Бог сыграл со мной ужасную шутку. Помню, мне нравилось бродить по неблагополучным районам ночью. Тогда я думал, что там у меня есть больше шансов нарваться на драку. Я и не подозревал, что способен на такую ярость. Я даже думал бросить все и уехать с сыновьями куда-нибудь». В 2015 году у политика случилась еще одна трагедия – старший сын Бо умер от рака. Ему было 46 лет. В мемуарах Джо Байден пишет, что сначала считал, что это может разрушить все, но на самом деле это сплотило семью.

Джо Байден и Украина

Украина также имеет для Джо Байдена особое значение. Он отвечал за отношения с Кие­вом в администрации Барака Обамы. С другой стороны, Байден оказался в центре скандала. В 2014 году его сын Хантер вошел в наблюдательный совет украинской газодобывающей компании «Burisma» и якобы участвовал в масштабной коррупционной схеме. Самого Байдена даже подозревали в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора, который вел расследование против «Burisma».

В чем обвиняют Байдена?

Однажды Джо Байдена уличили во вранье. Во время избирательной кампании он уверял, что был лучшим выпускником школы и университета. Однако никогда не был прилежным учеником, и оценки у него были ниже среднего. Вдобавок кандидата-демократа обвинили в плагиате: во время одного из своих выступлений Джо «позаимствовал» речь британского политика Нила Киннока.

Что пообещал Байден своим избирателям

обязательное медицинское страхование;

контроль над ростом цен на лекарства;

увеличение количества рабочих мест;

разрешение на аборты и однополые браки;

разрешение трансгендерам служить в американской армии;

установить налоговые льготы для среднего класса;

снять ограничение для иммигрантов из исламских стран;

отменить выход США из ВОЗ;

заняться защитой климата.

Источники: glavcom.ua, gordonua.com, bbc.com, segodnya.ua

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