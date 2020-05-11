Хроники коронавируса: смягчение карантина и недоплаты медикам

По состоянию на вечер 11 мая в Украине подтверждено 15 648 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 408 летальных, а выздоровевших – 3 288. В Одесской области подтвердили 646 случаев заражения.
- В одесской Аркадии в первый день послабления карантина открылись кафе и рестораны. Аркадийская аллея и набережная Аркадии постепенно снова привлекают множество одесситов.
- В центре Одессы открылись многие магазины, даже строго соблюдавший карантин одесский Пассаж открыл сегодня ворота.
- В Украине только одна область выплатила медикам обещанные 300% надбавки. В настоящее время только в Полтавской области в полном объеме оплатили обещанные надбавки медикам, которые борются с COVID-19.
- Одесские общественные туалеты, которые были закрыты в связи с карантином, снова заработали с сегодняшнего дня.
- В украинских тюрьмах отказались от закупки экспресс-тестов на COVID-19. Украинские тюрьмы решили не закупать так называемые «быстрые» тест-системы на выявление коронавируса, объясняя это их «неинформативистю».
- После смягчения-ослабления карантина, одесские летние площадки снова заработали вовсю. Одесситы на улицах по этому поводу выражаются однозначно: «Наконец-то!».