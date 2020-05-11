В Україні лише одна область виплатила медикам обіцяні 300% надбавки

На даний час лише у Полтавській області у повному обсязі сплатили обіцяні надбавки медикам, які борються з COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Полтавська область є єдиною областю, яка сплатила у повному обсязі підвищені на 300% заробітні плати за березень 2020 року працівникам закладів охорони здоров’я, що працювали з хворими на COVID-19 (близько 21 тисячі гривень кожному медпрацівнику).

Зазначимо, що в Україні за минулу добу зафіксовано 416 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 27 у дітей та 62 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 132 особи. Одужали за добу 228 осіб, померли 17 осіб.

Медикам, які займаються лікуванням хворих на коронавірусну інфекції держава пообіцяла 300% набавки до заробітної плати. Також про це йдеться у законі про коронавірус.

Фото: 24 канал

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