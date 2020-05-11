В Одессе «ожили» летние площадки (фото)

Как рассказывала «Одесская жизнь», летние площадки практически не закрывались зимой по причине теплой погоды.

Одесситы на улицах по этому поводу выражаются однозначно: «Наконец-то!». Сегодня, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», летние площадки были заполнены посетителями довольно активно.

— Во время карантина дала себе слово: как только все это закончится, первое, что сделаю — пойду пить кофе на летней площадке, — так отозвалась по поводу оживления «кафешной жизни» города одесситка Евгения.

Заработавшие летние площадки сразу же изменили городские виды с опустевшими до этого улицами.

На столиках некоторых летних площадок «красуются» бутылки с антисептиками. Что касается посуды, из которой едят и из которой пьют напитки одесситы на летних площадках, то где-то она — одноразовая, где-то — привычно-обычная, как и в докарантинные времена.

Одесские летние площадки вновь переполнены людьми. Одесские летние площадки вновь переполнены людьми. Одесские летние площадки вновь переполнены людьми. Одесские летние площадки вновь переполнены людьми. Одесские летние площадки вновь переполнены людьми. Одесские летние площадки вновь переполнены людьми. Одесские летние площадки вновь переполнены людьми.

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