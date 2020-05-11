fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одессе «ожили» летние площадки (фото)

В Одессе «ожили» летние площадки (фото)

После смягчения-ослабления карантина, одесские летние площадки снова заработали вовсю.

Как рассказывала «Одесская жизнь», летние площадки практически не закрывались зимой по причине теплой погоды.

Одесситы на улицах по этому поводу выражаются однозначно: «Наконец-то!». Сегодня, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», летние площадки были заполнены посетителями довольно активно.

— Во время карантина дала себе слово: как только все это закончится, первое, что сделаю — пойду пить кофе на летней площадке, — так отозвалась по поводу оживления «кафешной жизни» города одесситка Евгения.

Заработавшие летние площадки сразу же изменили городские виды с опустевшими до этого улицами.

На столиках некоторых летних площадок «красуются» бутылки с антисептиками. Что касается посуды, из которой едят и из которой пьют напитки одесситы на летних площадках, то где-то она — одноразовая, где-то — привычно-обычная, как и в докарантинные времена.

Одесские летние площадки вновь переполнены людьми.
Одесские летние площадки вновь переполнены людьми.
Одесские летние площадки вновь переполнены людьми.
Одесские летние площадки вновь переполнены людьми.
Одесские летние площадки вновь переполнены людьми.
Одесские летние площадки вновь переполнены людьми.
Одесские летние площадки вновь переполнены людьми.

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить