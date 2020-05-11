В Одессе «ожили» летние площадки (фото)

После смягчения-ослабления карантина, одесские летние площадки снова заработали вовсю.
Как рассказывала «Одесская жизнь», летние площадки практически не закрывались зимой по причине теплой погоды.
Одесситы на улицах по этому поводу выражаются однозначно: «Наконец-то!». Сегодня, как отмечает корреспондент «Одесской жизни», летние площадки были заполнены посетителями довольно активно.
— Во время карантина дала себе слово: как только все это закончится, первое, что сделаю — пойду пить кофе на летней площадке, — так отозвалась по поводу оживления «кафешной жизни» города одесситка Евгения.
Заработавшие летние площадки сразу же изменили городские виды с опустевшими до этого улицами.
На столиках некоторых летних площадок «красуются» бутылки с антисептиками. Что касается посуды, из которой едят и из которой пьют напитки одесситы на летних площадках, то где-то она — одноразовая, где-то — привычно-обычная, как и в докарантинные времена.
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