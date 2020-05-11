В українських в’язницях відмовилися від закупівлі експрес-тестів на COVID-19

Українські тюрми вирішили не закуповувати так звані «швидкі» тест-системи на виявлення коронавірусу, пояснюючи це їхньою «неінформативістю».

Про це виданню Слідство.Інфо повідомили в Центрі охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби.

– Тест-системи для виявлення коронавірусу SARS-CoV-2 в установах ДКВС України не було закуплено, тому що вони не інформативні в нашому випадку. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, швидкісні тест-системи не можна використовувати з діагностичною метою, це не передбачено чинним законодавством. Тому підстав для закупівлі немає, — зазначили у відповіді на запит.

Відтак, перевірку щодо інфікування коронавірусом у в’язницях проводять лише з допомогою тест-систем полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тестів). Наразі в українських в’язницях уже перевірили на коронавірус майже 400 людей.

Фото: 5 канал

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