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Новости Одессы и Одесской области

На смягченном карантине: открытые магазины, художники на Соборке и одесситы на главной улице (фото)

На смягченном карантине: открытые магазины, художники на Соборке и одесситы на главной улице (фото)

Мы прошли этап «непосредственно» карантина, затем — его ужесточение. Сегодня — первый день смягчения-ослабления карантина.

В центре Одессы открылись многие магазины, даже строго соблюдавший карантин одесский Пассаж открыл сегодня ворота. Не все магазины внутри работают, многие только приступают к открытию, но одесситы уже наслаждаются прогулкой по старейшему Пассажу — соскучились.

Магазины в Пассаже частично работают.
Магазины в Пассаже частично работают.
Магазины в Пассаже частично работают.
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Художники  на Соборке  — практически в полном составе, а вот  прикладники пока не торопятся выставлять свой товар.

На Новом рынке торгуют уже не только продуктами питания и бытовой химией: открыты практически все магазинчики с одеждой, обувью, канцтоварами и так далее. На входе сотрудник по-прежнему требует, чтобы на рынок входили в масках. Покупателям это не нравится.

Открылись салоны красоты, парикмахерские…

Дерибасовская, что называется, задышала полной грудью: одесситы гуляют, радуются открывшимся торговым точкам, «атакуют» скамейки. Многие уверены, что «весь этот кошмар, наконец, закончился».

«Одесская ярмарка» на Дерибасовской тоже уже открыта и принимает посетителей. На входе — температурный скрининг. Некоторые выражают по этому поводу недовольство, другие откровенно смеются и подставляют лбы для измерения температуры.

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