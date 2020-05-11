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Новости Одессы и Одесской области

Ослабление карантина: в Одессе открылись общественные туалеты (фото)

Ослабление карантина: в Одессе открылись общественные туалеты (фото)

Одесские общественные туалеты, которые были закрыты в связи с карантином, снова заработали с сегодняшнего дня.

— Нам сказали, что снова работаем с 11 мая. И мы сегодня открылись, — сообщила сотрудница, обслуживающая один из муниципальных туалетов.

Кстати, многие одесситы негодовали по поводу того, что туалеты были закрыты в связи с карантином. Другие, наоборот, считали, что такая мера была необходима, равно как и введение карантинного режима.

Напомнимобщественные туалеты в Одессе также были на карантине. Также, уже заполнены летние площадки, а на улицах полно людей.

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