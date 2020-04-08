Хроники коронавируса: скачок в количестве заболевших и правила захоронений на карантине

По состоянию на вечер 8 апреля в Украине подтверждено 1668 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 52 летальных, а выздоровевших – 35. В Одесской области подтвердили 43 случая заражения.
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