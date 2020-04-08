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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: скачок в количестве заболевших и правила захоронений на карантине

Хроники коронавируса: скачок в количестве заболевших и правила захоронений на карантине

По состоянию на вечер 8 апреля в Украине подтверждено 1668 случаев заражения коронавирусом COVID-19 из них 52 летальных, а выздоровевших – 35. В Одесской области подтвердили 43 случая заражения.

  • За минувшие сутки в Одесской области подтверждено 11 случаев заболевания COVID-19. Детали по ссылке…
  • Насколько медицина нашего региона действительно готова к встрече с коронавирусом, что обещают чиновники и что по этому поводу думают врачи. Детали по ссылке…
  • Как и чем живет старейший Новый базар в период усиления карантинных мер? Ужесточение карантинного режима сказалось и на жизни базара. Детали по ссылке…
  • Министерство здравоохранения рекомендует во время эпидемии проводить погребальные обряды с участием не более 10 человек, должны держать дистанцию и воздержаться от целования покойного. Детали по ссылке…
  • Во время карантина можно жениться и развестись онлайн. Со времени введения карантина заключили брак 5138 пар влюбленных. Детали по ссылке…
  • Соцработники, медики и мэр обратились к одесситам с просьбой оставаться дома во время карантина. Детали по ссылке…

 

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