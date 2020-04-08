залишайсявдома: одеситів оригінально закликали дотримуватися умов карантину (відео)

Соцпрацівники, медики та міський голова звернулися до одеситів з проханням залишатися вдома під час карантину.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Одеситів просять дотримуватися діючих під час карантину заборон та обмежень, які встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Фото: Скріншот

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!