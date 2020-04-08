Під час карантину можна одружитися та розлучитися онлайн

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України у Facebook.

З часу введення карантину уклали шлюб 5 138 пар закоханих. Також проведено 1 753 державних реєстрацій розірвання шлюбу.

Громадяни мають можливість, не відвідуючи відповідні відділи, подавати документи з питань державної реєстрації шлюбу/розірвання шлюбу, а також отримувати консультацій з цих та інших питань через мережу Інтернет з використанням вебпорталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» .

У разі неможливості подати заяву через вебпортал з 8 квітня громадяни зможуть прийти на прийом до відповідного відділу ДРАЦС за попереднім записом по телефону.

Фото: bigkiev.com.ua

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