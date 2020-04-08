Найстаршому – 82 роки: на Одещині за добу підтвердили 11 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

За минулу добу на Одещині підтверджено 11 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє очільник Одеської ОДА Максим Куций.

Лабораторний центр МОЗ у Одесі отримав позитивні аналізи на коронавірус у 7 мешканців Подільську, 2 жителів Одеси, однієї мешканки селища Окни та мешканки Кодимського району.

З випадків, зареєстрованих сьогодні, наймолодшому пацієнту — 25 років, найстаршому — 82 роки.

Зараз кожен отримує медичну допомогу. Шість пацієнтів перебувають на самоізоляції.

Загалом на Одещині зареєстровано 43 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

Фото: 24 канал

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