Коронавирус: насколько Одесса готова к эпидемии?

На фоне общей тревоги в связи с коронавирусом, неделю назад всех не на шутку взволновало видеообращение врачей-анестезиологов Одесского клинического медицинского центра («Больница водников»). Напомним: трое сотрудников больницы заявили, что их медучреждение не готово к приему коронавирусных больных, несмотря на заверения руководства. Нет ни достаточного количества медперсонала, ни оборудованных койкомест, ни медпрепаратов, ни средств защиты. И тем не менее, «Больница водников» включена в список планируемых баз для приема волны инфицированных на первых этапах эпидемии. «Одесская жизнь» попыталась выяснить, насколько медицина нашего региона действительно готова к встрече с коронавирусом, что обещают чиновники и что по этому поводу думают врачи.

За неделю многое изменилось

Что же говорят по этому поводу чиновники здравоохранения и руководство? Что за неделю многое изменилось в лучшую сторону, особенно — по вопросам, поднятым в скандальном видеообращении.

В частности, выявлен факт, что в феврале этого года руководство «больницы водников» сообщало о 19 работающих анестезиологах, но забыло уточнить, к марту их оказалось всего 10. Впредь информацию, поданную руководителями медучреждений, обещают перепроверять строже, а рядовых врачей просят сообщать об известных подтасовках фактов и цифр. На сегодня конфликт в «больнице водников» улажен. Медики там обеспечены 10 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), в том числе несколькими — эксперт-класса, которые закупили для них волонтеры организации «Корпорация монстров». Средства защиты, расходные материалы и лекарства предоставлены Департаментом охраны здоровья и региональным штабом ответа на GOVID-19.

Насколько мы готовы к эпидемии?

Врачи, записавшие видеообращение, вызвали горячую общественную поддержку и сочувствие. И определенно привлекли к проблеме то внимание, на которое рассчитывали. Уже в пятницу, 3 апреля, им публично ответил Президент Украины Владимир Зеленский, пообещав решить проблемные вопросы, поднятые сотрудниками медцентра. А главный государственный врач Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что результаты срочно проведенной проверки подтвердили слова врачей «больницы водников». Что думают коллеги встревоженных анестезиологов и как же решают проблемные вопросы?

Мнения врачей разделились

Тревожное видообращение врачей «больницы водников» коллеги-медики расценивают неоднозначно. Например, анестезиолог другой больницы, включенной в список опорных по коронавирусу, прокомментировал это так:

— Странно слышать от врачей, что их «бросают на передовую, под танки». Это все-таки медицинская передовая. Это то, на что они учились, чем планировали заниматься профессионально. А так и любой солдат может начать возмущаться, что брошен на передовую в войне, и грозиться уйти!

Впрочем, даже самые отважные анестезиологи не отрицают того, что и солдат, и медик должны быть должным образом экипированы перед выходом «на передовую».

О проблеме же нехватки медперсонала знает буквально любой одесский врач. Махинации с врачебными ставками и «мертвыми душами» в штате давно стали привычным делом во многих больницах города и области. Но то, с чем худо-бедно справлялись в «мирное время», немедленно затрещало по швам при угрозе масштабной эпидемии. А вот повального бегства врачей из больниц в связи с коронавирусной угрозой не подтверждает никто, слух остается очередным страшным слухом.

Кстати, раздутый штат на бумаге и нехватка реальных врачей — это одна из тех самых проблем, решить которые должна была наша медреформа с ее главным лозунгом «Деньги идут за пациентом».

— Страшно еще и то, что коронавирус застал нашу систему здравоохранения в процессе глобальной реформы, буквально без штанов и в полной неразберихе, — констатирует один из врачей Городской клинической инфекционной больницы.

О готовности собственного медучреждения к тому, чтобы принять основной наплыв коронавирусных больных, этот сотрудник с горечью замечает, что развитие одесской «инфекционки» остановилось в середине прошлого века, на уровне «лечим холеру и поносы».

Позитивный момент, который отмечают сегодня все медики, состоит в том, что говорить громко и вслух уже не так страшно. Эпидемия стала настолько серьезной угрозой, что на ее фоне меркнет даже увольнение.

— Да и кто нас сегодня уволит?! Нас сейчас будут судорожно добирать! — это общее врачебное мнение.

ИВЛ: сколько есть и кому реально нужны

Что до общей ситуации, то на сегодня в Одессе и области насчитывается около 150 аппаратов ИВЛ, продолжаются срочные дозакупки. Впрочем, «не для протокола» и врачи, и чиновники сходятся в том, что речь идет о «наличии». Часть этих ИВЛ не были в эксплуатации по несколько лет, проверить каждый сейчас нет ни времени, ни рабочих рук.

Даже если допустить, что исправен каждый учтенный аппарат, статистика неутешительная. По разным данным, подключение к ИВЛ оказывается необходимо для 5-20% больных COVID-19. То есть при 10 тысячах заболевших мы рискуем получить минимум 500 человек, нуждающихся в реанимационных мероприятиях с ИВЛ.

Тревожит и другой момент: даже ИВЛ — не панацея при коронавирусе. Например, одесский хирург и специалист в области пневмоний осторожно уточняет:

— Пневмония может буквально «съесть» легкие. Фиброзная пневмония — это замена нормальных тканей легких рубцовой тканью. Если вместо легких рубцы, дышать будет нечем, ИВЛ не поможет. И я с тревогой анализирую зарубежную статистику, потому что какой процент пациентов удалось реанимировать, то есть сколько из тех, кого «посадили» на ИВЛ, потом с него «слезли» и задышали самостоятельно, вот этой статистики я не вижу нигде.

Тесты: ими не разбрасываются, но они — есть

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый заявил, что в Одессу прибыло 3500 ПЦР-тестов. Пока этого достаточно. Данную информацию подтверждает и зам. директора Южного регионального департамента НСЗУ Дмитрий Самофалов:

— Тестами мы на сегодняшний день обеспечены, причем как быстрыми тестами, так и ПЦР-тестами. Просто распределяют их по реальным потребностям медучреждений. К примеру, Любашевке вчера выделили 50 тестов, но с условием, что израсходовав половину этого количества, они немедленно получат следующую партию.

Изменено и негласное правило «тесты только тем, кто контактировал с больными или был заграницей».

— Тесты делают всем, у кого есть пневмония, подозрение на пневмонию, высокая температура. В Одессе начали работать и выездные бригады. Если есть необходимость, подозрение на коронавирус при обращении на «скорую», то выезжает специальная мобильная бригада, которая делает тесты. Часть «скорых» выделена под коронавирус, это врачебные бригады, которые прошли спецкурсы по надеванию костюма, проведению теста, особенностям манипуляций. Они полностью снабжены всем защитным оборудованием.

Врачи «скорой», с которыми нам удалось связаться, подтверждают эту информацию, а заодно в очередной раз напоминают: если вы подозреваете у себя коронавирусную инфекцию, предупредите об этом честно! Не подвергайте целую бригаду риску заражения и вынужденному карантину.

Защитой врачей занялись всерьез

Сложно понять, что повлияло больше — громкие возмущения врачей «на местах» или серьезность ситуации — но отчитываться о закупленных средствах защиты и принятых мерах стали чаще и гораздо подробнее. Так, председатель Одесской ОГА Максим Куцый день назад сообщил, что в Одессу прибыло 3 грузовика с медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Приобретены и ожидается поставка 6000 костюмов биозащиты, 8000 одноразовых защитных костюмов и 460000 защитных перчаток. Протоколы лечения коронавирусных больных, отсутствием которых также были возмущены врачи, уже приняты для всей Украины, а на одесском уровне даже детализированы. Правда, рассчитать, сколько защитных средств и медикаментов понадобится на самом деле, загодя практически нереально.

Принят и ряд нормативных документов, защищающих врачей материально. Постановлением Кабмина и приказом МОЗ утвержден перечень врачей, которым на период эпидемии зарплата будет увеличена втрое. Медики пока реагируют скептически и недоумевают: кто будет платить?

Но обещания денег на этот раз — не пустые. Одесский блсовет вместе с городской администрацией в понедельник уже решали вопросы финансирования на заседании постоянной комиссии облсовета по вопросам охраны здоровья и соцполитики. Деньги для врачей планируют выделить из резервного фонда и депутатских фондов. Достаточно крупные суммы будут переброшены из программ, которые сегодня не будут выполнятся, например, из средств на спортивные и культурные мероприятия.

Дмитрий Самофалов напоминает также, что опорные медучреждения по коронавирусу выбраны не наугад и не «для отмазки».

— Мы не хотим повторять итальянский сценарий, «размазывая» инфекцию по всем больницам, поэтому в Одесской области выделено 7 учреждений здравоохранения, которые примут первую волну. В том числе две больницы в Измаиле, потому что это — трансграничная область, куда в любом случае будут попадать контактировавшие с иностранцами из Италии, Молдавии, Румынии. Это Измаильская центральная районная больница с большим отдельно стоящим инфекционным отделением и Дунайская областная больница с достаточным количеством высококвалифицированных анестезиологов. Это и Черноморская городская больница, куда, вероятно, пойдет часть больных из Одессы. И, разумеется, Одесская инфекционная — как форпост.

Мировая практика показывает, что эпидемия коронавируса — это не то, к чему можно быть готовым, она сродни стихийному бедствию. Какие из принятых мер окажутся чрезмерными, а какие — недостаточными, покажет ближайшее время. Да, наши власти и врачи балансируют на грани обоснованной паники. Но, к счастью, от громких инициатив в духе днепровского мэра Бориса Филатова, «предусмотрительно» вырывшего 600 могил, в Одессе и Одесской области воздерживаются.

Фото: dumskaya.net

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