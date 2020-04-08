Не більше 10 присутніх: у Мінздоров’я дали рекомендації для поховань

Міністерство охорони здоров’я рекомендує під час епідемії проводити поховальні обряди за участі не більше 10 осіб, які мають тримати дистанцію і утриматися від цілування покійного.

Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ Коронавірус_Інфо.

У зв’язку зі зростанням кількості летальних випадків від COVID-19 Міністерство охорони здоров’я України рекомендує тимчасово дотримуватись таких рекомендацій при проведенні ритуальних обрядів:

не більше 10 присутніх осіб за умови одночасного перебування у приміщенні;

не більше 1 особи на 10 квадратних метрів;

безпечна дистанція у 1,5 метра між присутніми;

заборонено цілувати тіло померлої особи через ризик інфікування;

поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні

органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, присутніх при похованні.

Фото: УНІАН

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