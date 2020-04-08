fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Не більше 10 присутніх: у Мінздоров’я дали рекомендації для поховань

Не більше 10 присутніх: у Мінздоров’я дали рекомендації для поховань

Міністерство охорони здоров’я рекомендує під час епідемії проводити поховальні обряди за участі не більше 10 осіб, які мають тримати дистанцію і утриматися від цілування покійного.

Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ Коронавірус_Інфо.

У зв’язку зі зростанням кількості летальних випадків від COVID-19 Міністерство охорони здоров’я України рекомендує тимчасово дотримуватись таких рекомендацій при проведенні ритуальних обрядів:

  • не більше 10 присутніх осіб за умови одночасного перебування у приміщенні;
  • не більше 1 особи на 10 квадратних метрів;
  • безпечна дистанція у 1,5 метра між присутніми;
  • заборонено цілувати тіло померлої особи через ризик інфікування;
  • поховання або кремація тіла мають здійснюватися у щільно закритій труні
  • органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, присутніх при похованні.

Фото: УНІАН

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить