Как и чем живет старейший Новый базар в период усиления карантинных мер? (фото)

Ужесточение карантинного режима сказалось и на жизни базара. Как и многие рынки, он не закрывался, но торговать стали только продуктами питания и бытовой химией. Это произошло и до ужесточения карантина.

По наблюдению корреспондента «Одесской жизни», сейчас покупателей на Новом стало больше. Нет, толп не наблюдается, но, как считают многие живущие рядом, покупка всего самого нужного на Новом безопаснее, чем на в магазинах. Почему?

— Судите сами. Здесь гораздо свободнее, режим дистанции между посетителями соблюдается сам собой. В маленькие магазинчики на рынке больше одного человека не пускают. Сейчас люди покупают все только самое необходимое, и здесь все это «нужное» есть, причем, все на виду, а теперь многое выложили и на воздухе, — так отозвалась о режиме покупок на рынке одесситка Евгения.

Да, с усилением карантинных мер большинство товаров эти самые маленькие магазинчики выставляют рядом с входом — чтобы минимизировать заход покупателей вовнутрь. Сами магазинчики-ларьки каждые два часа проводят санобработку, закрываясь на 10-15 минут.

Подешевели «золотые» лимоны (по 150 грн их на рынке уже не отыщешь) и цены на апельсины тоже понизились. В рядах с овощами и фруктами появилось много «пустых» торговых мест. Повысились цены на антисептики и другие «стратегические товары».

— Дешевую «Белизну» просто смели, теперь у нас есть более дорогой аналог, его тоже скупают очень быстро, — рассказывает продавец в ларьке бытовой химии.

Активно скупают также и бактериальные салфетки, и стирочное мыло — то самое, неизменного «внешнего» вида, известное еще нашим бабушкам.

В продаже уже появились готовые куличи: поражает огромный выбор и, конечно же, самые разные цены. На готовые одноразовые формы «для пасочек» пока никто не «бросается».

В мясо-молочном корпусе сразу в нескольких местах стоят антисептики на столиках, ими можно пользоваться в свободном бесплатном доступе. Мясо по-прежнему — в тренде, как мы успели заметить, хотя продавец птицы отметила, что «стали гораздо меньше покупать».

На Новом рынке даже во время карантина можно приобрести нужные вещи. На Новом рынке даже во время карантина можно приобрести нужные вещи. На Новом рынке даже во время карантина можно приобрести нужные вещи. На Новом рынке даже во время карантина можно приобрести нужные вещи. На Новом рынке даже во время карантина можно приобрести нужные вещи. На Новом рынке даже во время карантина можно приобрести нужные вещи. На Новом рынке даже во время карантина можно приобрести нужные вещи. На Новом рынке даже во время карантина можно приобрести нужные вещи. На Новом рынке даже во время карантина можно приобрести нужные вещи. На Новом рынке даже во время карантина можно приобрести нужные вещи. На Новом рынке даже во время карантина можно приобрести нужные вещи. На Новом рынке даже во время карантина можно приобрести нужные вещи.

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