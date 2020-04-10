Хроники коронавируса: сбежавшая больная на COVID-19 и дезинфекция подъездов

Сегодня в целях профилактики коронавируса многие обрабатывают «Белизной» жилые и продовольственные помещения. Это дезинфицирующее средство популярно еще с советских времен. Несмотря на то, что хлорный раствор используется уже не одним поколением, избыток химического вещества негативно влияет на наше здоровье — оно вызывает аллергическую реакцию и может привести к отравлению.

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