Хроники коронавируса: сбежавшая больная на COVID-19 и дезинфекция подъездов

По состоянию на вечер 10 апреля в Украине подтверждено 2 203 случая заражения коронавирусом COVID-19 из них 69 летальных, а выздоровевших – 61. В Одесской области подтвердили 50 случаев заражения.
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