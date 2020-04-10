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Новости Одессы и Одесской области

Хроники коронавируса: сбежавшая больная на COVID-19 и дезинфекция подъездов

Хроники коронавируса: сбежавшая больная на COVID-19 и дезинфекция подъездов

По состоянию на вечер 10 апреля в Украине подтверждено 2 203 случая заражения коронавирусом COVID-19 из них 69 летальных, а выздоровевших – 61. В Одесской области подтвердили 50 случаев заражения.

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