Дезинфекция в период пандемии: что одесские врачи думают об использовании хлора?

Сегодня в целях профилактики коронавируса многие обрабатывают «Белизной» жилые и продовольственные помещения. Это дезинфицирующее средство популярно еще с советских времен. Несмотря на то, что хлорный раствор используется уже не одним поколением, избыток химического вещества негативно влияет на наше здоровье — оно вызывает аллергическую реакцию и может привести к отравлению.

Продолжая тему о дезинфекции, мы поинтересовалась у медработников нашего города, что они думают о применении хлора в борьбе с коронавирусом. На самом ли деле это средство так эффективно, как мы думаем? И на что его можно заменить уже прямо сейчас? И вот мнение специалистов.

Виноградова Галина Леонидовна, врач-инфекционист:

Хлорка — хорошее средство для дезинфекции, но не в случае распространения коронавируса. Эффективней в борьбе с вирусом будет не только спирт в составе антисептиков, но и в средствах для уборки. Это дорого, однако более безопасно и эффективно. Я считаю, что хлорка просто «прижилась», поэтому мы ее так часто используем. К примеру, помещения больниц и поликлиник нашего города дезинфицируют исключительно спиртовыми растворами.

Волощук Эдуард Теодорович, врач-дерматолог:

Лучшее дезинфицирующее средство от бактерий и вирусов — это спиртовые растворы с 70%-м и больше содержанием спирта. Но, так как по цене это слишком дорого выходит, в дезинфекции помещения сейчас используется хлорсодержащие вещества. Точной информации о том, насколько эффективно хлор действует на уничтожение COVID-19, на данный момент нет.

Добушева Кристина Сергеевна, врач-интерн (специализация неврология):

В эпидемию коронавируса эффективным средством дезинфекции является раствор аммония (нашатырный спирт), но не всегда есть возможность использовать именно его. Я советую заменять любые химические растворы для дезинфекции на спиртовые. Главное, чтобы в основе был либо этиловый, либо изопропиловый спирт, содержание которого не менее 60-70%.

Как использовать спиртовые растворы в быту?

Ученые установили, что коронавирус, так же как и другие вирусы, успешно разрушается при обработке его спиртом. Спиртовым раствором рекомендуют протирать дверные ручки, перила, бытовые предметы, кнопки лифта, пол и стены. Также некоторые исследования показали, что вирус гибнет под воздействием перекиси водорода (0,5%) и дезинфицирующих средств, в составе которых есть хлор.

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Фото: dumskaya.net

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