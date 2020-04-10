Пятый день — на «усиленном» режиме: наш чисто одесский полумасочный режим (фото)

Уже почти месяц мы на карантине. Пятый день — на «усиленном» режиме. И я вам таки скажу, что картинка дня меняется и меняется. Второй день того самого «усиленного» показал, что таки-да, Одесса опустела, во всяком случае пешком пройденный мной центр города.

И что же на пятый — «усиленный» — день? Знаете, мне показалось, что карантин отменили, а я просто об этом по каким-то причинам не знала. Я бы так и подумала, если бы не Дюк на щите в маске, напоминающий, что карантин — это вам не каникулы. Ну и еще если бы не группа строгих дезинфекторов, которые своим появлением «дали мне понять», что мы все еще на карантине, да еще и усиленном.

Итак, что на одесских улицах? Оно ж потеплело! Почти лето! На улицах — люди. В масках и без. Пятьдесят на пятьдесят. В масках обычных, иногда — в прикольных. Но это те, которые в них. А вот самая распространенная картинка дня сегодняшнего — это такой себе «полумасочный режим».

«Мне этот намордник надоел!», — услышала я громкий голос по дороге. Кому ж он не надоел?!

У нас тут целая масочная революция произошла! Сначала рассуждали, стоит ли вообще носить маску, если ты на улице. Распоряжением постановили: маску носить обязательно! Потом стали спорить и возмущаться на тему, где купить маски и почему они такие дорогие?! Затем стали рассуждать о масках правильных и неправильных. Дальше — целые «курсы лекций», как правильно носить маску…

И шо мы видим в сухом остатке на день сегодняшний? Те, которые в масках, носят их, в основном, на подбородке, еще чаще — под ним. Не, ну еще иногда и на голове. Но это редко. А так очень удобно: чуть что — надел, как надо, закрыл нос и рот, а в остальное время висит себе под подбородком тряпочка. И зачем она висит?..

Одесситы носят маски по-разному: кто на подбородке, кто на лбу, а есть и те, кто маски не надевает. Одесситы носят маски по-разному: кто на подбородке, кто на лбу, а есть и те, кто маски не надевает. Одесситы носят маски по-разному: кто на подбородке, кто на лбу, а есть и те, кто маски не надевает. Одесситы носят маски по-разному: кто на подбородке, кто на лбу, а есть и те, кто маски не надевает. Одесситы носят маски по-разному: кто на подбородке, кто на лбу, а есть и те, кто маски не надевает. Одесситы носят маски по-разному: кто на подбородке, кто на лбу, а есть и те, кто маски не надевает. Одесситы носят маски по-разному: кто на подбородке, кто на лбу, а есть и те, кто маски не надевает. Одесситы носят маски по-разному: кто на подбородке, кто на лбу, а есть и те, кто маски не надевает. Одесситы носят маски по-разному: кто на подбородке, кто на лбу, а есть и те, кто маски не надевает. Одесситы носят маски по-разному: кто на подбородке, кто на лбу, а есть и те, кто маски не надевает.

Люди на улицах едят себе, курят, разговаривают по телефону. Кстати, по собственному опыту скажу: кушать и курить в маске не получится, ясное дело, а вот по телефону в крайнем случае поговорить можно и в ней. Именно в крайнем. Болтайте себе, сидя дома. Но хочется же так: не отказывать себе ни в каких удовольствиях.

Какая же картинка замечательная: еще позавчера пустынный Горсад сегодня наполнился одесситами, сидят себе на скамеечках, дышат свежим воздушком, радуются солнцу и распустившимся листьям-цветочкам, деток с собой приводят. Ну прям обычный себе выходной в той, обычной нашей жизни! Может, действительно все отменили? Угроза ушла? Или нам и в самом деле, как доказывают многие в соцсетях, этот самый коронавирус «навязали» впустую?

Нам без кофе на воздухе, пусть даже при этих самых ненавистных ужесточенных мерах — ну никак! А еще и шаурмичку к нему! Благо, многие мини-кафешки работают себе, и называется это «на вынос».

В солнечный день многие кафешки работают, а люди гуляют В солнечный день многие кафешки работают, а люди гуляют В солнечный день многие кафешки работают, а люди гуляют В солнечный день многие кафешки работают, а люди гуляют В солнечный день многие кафешки работают, а люди гуляют В солнечный день многие кафешки работают, а люди гуляют В солнечный день многие кафешки работают, а люди гуляют

В общем, на день сегодняшний у нас получается жизнь на «полумасочном режиме» — в прямом и переносном смысле.

Что будет завтра? Поживем — увидим…

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