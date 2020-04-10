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Новости Одессы и Одесской области

На Одещині під час Великодніх свят біля церков та храмів будуть чергувати посилені наряди поліції

На Одещині під час Великодніх свят біля церков та храмів будуть чергувати посилені наряди поліції

Наряди поліції слідкуватимуть за правопорядком у місцях проведення богослужінь та контролюватимуть дотримання громадянами вимог карантину.

Про це сьогодні під час брифінгу в обласній держадмінстрації сказав начальник ГУНП Олег Бех.

– Враховуючи нинішні реалії, ми провели зустрічі з представниками різних релігійних конфесій та обговорили можливості проведення культових заходів з урахуванням карантинних заборон та обмежень. Для того, щоб забезпечити безпеку людей, мінімізувати ризики поширення коронавірусної інфекції, у святкові дні біля церков та храмів будуть чергувати посилені наряди поліції. Вони не тільки слідкуватимуть за правопорядком у місцях проведення богослужінь, а й контролюватимуть дотримання громадянами вимог карантину, – сказав він.

Фото: Слово і Діло

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