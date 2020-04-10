На Одещині під час Великодніх свят біля церков та храмів будуть чергувати посилені наряди поліції

Наряди поліції слідкуватимуть за правопорядком у місцях проведення богослужінь та контролюватимуть дотримання громадянами вимог карантину.

Про це сьогодні під час брифінгу в обласній держадмінстрації сказав начальник ГУНП Олег Бех.

– Враховуючи нинішні реалії, ми провели зустрічі з представниками різних релігійних конфесій та обговорили можливості проведення культових заходів з урахуванням карантинних заборон та обмежень. Для того, щоб забезпечити безпеку людей, мінімізувати ризики поширення коронавірусної інфекції, у святкові дні біля церков та храмів будуть чергувати посилені наряди поліції. Вони не тільки слідкуватимуть за правопорядком у місцях проведення богослужінь, а й контролюватимуть дотримання громадянами вимог карантину, – сказав він.

Фото: Слово і Діло

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