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Новости Одессы и Одесской области

Всех пациентов с пневмонией в Украине проверят на наличие коронавируса

Всех пациентов с пневмонией в Украине проверят на наличие коронавируса

Минздрав постановил тестировать на коронавирус украинцев, болеющих пневмонией.

Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Ввод обязательной процедуры анонсировали на 10 апреля.

Речь идет о людях с подтвержденным диагнозом “пневмония”, находящихся в больницах.

Виктор Ляшко отметил, что в течение суток с помощью ПЦР-тестов порверили 2929 образцов, взятых у пациентов с подозрением на COVID-19. За сутки подтвердилось 311 новых случаев заболевания.

В целом, по состоянию на 10 апреля, в стране было зарегистрировано 2203 случая болезни. 923  человека находится в больницах. 43 человека в реанимации, пять из них в тяжелом состоянии, их подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По сравнению с другими государствами, в Украине невысокий уровень смертности – 3,1%.

Фото: Слово и Дело

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