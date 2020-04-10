Хлор в одесских подъездах: как ЖКС воюет с коронавирусом?

Чтобы обезопасить людей от коронавируса в собственных домах, одесские ЖКС стали активно дезинфицировать подъезды многоквартирных домов.

По словам директора Департамента городского хозяйства Дмитрия Жемана, плановая дезинфекция подъездов проводится ежедневно.

Санобработка и правда происходит регулярно, однако после нее некоторые одесситы почувствовали в своих домах резкий запах хлора. Это доставляет местным жителям дискомфорт, особенно трудно приходится аллергикам.

Наша редакция связалась с Дмитрием Жеманом, чтобы узнать, какие средства используются для дезинфекции подъездов, насколько они эффективны в борьбе с вирусом и безопасны для нашего здоровья. И вот что нам ответили:

– Все антисептические и дезинфицирующие средства мы используем только по рекомендациям Лабораторного центра, – объяснил Дмитрий Жеман. – Подъезды в жилых домах дезинфицируют специальным раствором «Санидез», в состав которого входит хлор. Но это не чистая хлорка. Средство «Санидез» безопасно для здоровья окружающих и эффективно в борьбе со многими инфекциями..

Справка

Химическое средство «Санидез» используется с целью дезинфекции поверхностей против бактериальных и вирусных инфекций. Вещество выпускается в форме таблеток белого или голубого цвета. В состав препарата входят: трихлоризоциануровая кислота – 55 % (активный хлор); бикарбонат натрия – 30 % (пищевая сода); карбонат натрия – 5% (кальцинированная сода) и другие вспомогательные вещества.

Однако не стоит его путать с обычной «Белизной». Хлорный антисептик «Санидез» рекомендовано применять в таких сферах жизнедеятельности, как: клиники и больницы, детские учреждения, предприятия общественного питания и продовольственной торговли, коммунальные объекты, косметические салоны, предприятия фармацевтической промышленности, спортивные и культурно-оздоровительные комплексы.

Кстати

В Винницкой области жителям многоквартирных домов для дезинфекции лестничных площадок и подвалов выдают тот же «Санидез».

В Китае и странах СНГ для санобработки жилых помещений и общественных мест против коронавируса также применяют хлорные средства.

Фото: Лига.net

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