fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одеській області на порушників карантину склали майже 300 протоколів

В Одеській області на порушників карантину склали майже 300 протоколів

З початку запровадження карантинних заходів поліцейськими Одещини зареєстровано 1559 повідомлень, пов’язаних із коронавірусною інфекцією.

Про це сьогодні під час брифінгу в обласній держадмінстрації сказав начальник ГУНП Олег Бех.

За результатами перевірки складено 292 адміністративних протоколи за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Серед осіб, на яких складені протоколи, – порушники правил перевезення пасажирів, керівники та працівники підприємств, організацій, торговельних закладів, а також пересічні громадяни, які порушили вимоги карантину, у тому числі ті, що стосуються самоізоляції. До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості не вносились.

– В умовах сьогодення велику увагу поліцейські приділяють превентивній роботі, основна мета якої – недопущення поширення коронавірусу на території регіону», – підкреслив очільник ГУНП. – В середньому за добу до профілактичних заходів на території області залучається 858 працівників поліції, в тому числі для патрулювання – 795, для охорони місць обсервації – 5, для несення служби на контрольно-пропускних пунктах – 58.

Для запобігання розповсюдженню захворювання на Одещині розгорнуто роботу 19 карантинних постів. З них 3 – на в’їзді до м. Одеси та 16 – на території області. Крім того, з 08 квітня ще 5 таких постів додатково виставлені на території Подільського району (3 – навколо Подільська та 2 – у районі). Це пов’язано із збільшенням кількості випадків захворювання у цій місцевості (10 хворих, з яких 6 – госпіталізовано).

Фото: Сусіди.City

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить