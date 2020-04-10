В Одеській області на порушників карантину склали майже 300 протоколів

Про це сьогодні під час брифінгу в обласній держадмінстрації сказав начальник ГУНП Олег Бех.

За результатами перевірки складено 292 адміністративних протоколи за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Серед осіб, на яких складені протоколи, – порушники правил перевезення пасажирів, керівники та працівники підприємств, організацій, торговельних закладів, а також пересічні громадяни, які порушили вимоги карантину, у тому числі ті, що стосуються самоізоляції. До Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості не вносились.

– В умовах сьогодення велику увагу поліцейські приділяють превентивній роботі, основна мета якої – недопущення поширення коронавірусу на території регіону», – підкреслив очільник ГУНП. – В середньому за добу до профілактичних заходів на території області залучається 858 працівників поліції, в тому числі для патрулювання – 795, для охорони місць обсервації – 5, для несення служби на контрольно-пропускних пунктах – 58.

Для запобігання розповсюдженню захворювання на Одещині розгорнуто роботу 19 карантинних постів. З них 3 – на в’їзді до м. Одеси та 16 – на території області. Крім того, з 08 квітня ще 5 таких постів додатково виставлені на території Подільського району (3 – навколо Подільська та 2 – у районі). Це пов’язано із збільшенням кількості випадків захворювання у цій місцевості (10 хворих, з яких 6 – госпіталізовано).

Фото: Сусіди.City

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