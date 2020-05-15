Хроники коронавируса 15 мая: сколько больных лечится от COVID-19 в Одесской инфекционные

Ролеты день-ночь – элегантная замена обычным рулонным шторам Тканевые рулонные шторы давно зарекомендовали себя как эффективное средство защиты комнаты от солнца. Они прекрасно сочетаются с остальными предметами интерьера и удобны в использовании. Но технологии производства ролет не стоят на месте и продолжают радовать пользователей и дизайнеров новейшими экземплярами. ПОДРОБНЕЕ

Святославу Вакарчуку – 45 лет: что он говорит о трудном характере и звездной болезни Вчера, 14 мая лидеру группы «Океан Ельзи», тренеру шоу «Голос країни» и общественному деятелю Святославу Вакарчуку исполнилось 45 лет. Сейчас украинского музыканта называют живой легендой. Вместе с коллективом «Океан Ельзи» он регулярно радует поклонников новыми хитами и собирает стадионы фанатов по всему миру. ПОДРОБНЕЕ