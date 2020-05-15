Хроники коронавируса 15 мая: сколько больных лечится от COVID-19 в Одесской инфекционные

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9.00 15 мая с начала эпидемии подтверждено 17 330 случаев заболевания COVID-19. Из них 476 случаев – летальные, 4 473 человек – выздоровели. Об этом сообщает МОЗ.
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