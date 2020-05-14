В Одесі з 15 травня запустять додатковий спецтранспорт: перелік маршрутів

З 15 травня на маршрути Одеси вийдуть додаткові автобуси в режимі спецтранспорту.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

На підставі рішення комісії ТЕБ та НС Одеської міської ради від 23.03.2020 р. та доручення голови Одеської міської ради Труханова Г.Л. з 25 березня 2020 р. робота громадського транспорту міста переведена з режиму роботи громадського користування в режим роботи спеціальних перевезень. Перевезення здійснюються за маршрутами, які розроблені з урахуванням місць розташування закладів медичної допомоги.

На визначених маршрутах здійснюються перевезення громадян, які працюють на критично важливих об’єктах інфраструктури та забезпечують життєдіяльність міста.

На підставі проведення постійного аналізу роботи транспорту, який здійснює перевезення пасажирів в Одесі за спеціальними режимами, і враховуючи численні побажання громадян міста, департаментом транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху прийнято рішення про включення до переліку додаткових маршрутів:

№ 190 – вул. Паустовського – залізничний вокзал,

№ 240 – вул. Паустовського – вул. Преображенська,

№ 250 – вул. Жоліо-Кюрі – вул. Преображенська,

№ 210 – жилмасив “Шкільний” – ЦПУ «Міст» (вул. Приморська),

№ 197 – Меморіал 411-ї батареї – Слободка (Онкодиспансер),

№ 175 – аптека «Гаєвського» – Меморіал 441-ї батареї,

№ 185 – аптека «Гаєвського» – Меморіал 441-ї батареї,

№ 203 – цементний завод – парк ім. Т.Г. Шевченка,

№ 110 – санаторій “Куяльник” – ЦПВ «Вокзал»,

№ 115 – селище Сахарне – площа Десятого квітня,

№ 111 – селище Усатове-1 – ринок «Привоз»,

№ 233 – Тираспольське шосе (Два стовпи) – парк ім. Т.Г. Шевченка,

№ 237 – ЦПВ «Вокзал» – вул. Агрономічна,

№ 288 – Диткомбінат – цвинтар «Західний»,

№ 4 – ВТЦ «Середньофонтанський» – 6 км Овідіопольської дороги,

№ 7 – вул. Архітекторська – 6 км Овідіопольської дороги,

№ 171 – ЦПВ «Вокзал» (Італійський бульвар) – 6 км Овідіопольської дороги,

№ 11 – вул. Ільфа та Петрова – 6 км Овідіопольської дороги,

№ 8 – площа Тираспольська – 6 км Овідіопольської дороги,

№ 23 – вул. Ядова – 6 км Овідіопольської дороги,

№ 6 – вул. Академіка Заболотного – 6 км Овідіопольської дороги,

№ 16 – вул. Генерала Бочарова, 71 – 6 км Овідіопольської дороги.

Проїзд на транспортних засобах, які працюють у режимі роботи спеціальних перевезень, дозволяється виключно за наявністю засобів індивідуального захисту (медичної маски).

Напомним, вчера одесские маршрутчики возле ОГА требовали разрешить им работать.

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